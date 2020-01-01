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“О чем молчат женщины”: Оксана Байрак рассказала о своем новом ток-шоу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Украинская ведущая и режиссер Оксана Байрак считает, что проект "О чем молчат женщины" является "таблеткой правды и помощи".
“О чем молчат женщины”: Оксана Байрак рассказала о своем новом ток-шоу
“О чем молчат женщины”: Оксана Байрак рассказала о своем новом ток-шоу
Пресс-служба

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Скоро на СТБ стартует ток-шоу “О чем молчат женщины”, ведущей которого стала легендарная Оксана Байрак. Каждый выпуск именитый режиссер и телеведущая будет откровенно беседовать с героинями на все волнующие и спорные темы, о которых раньше боялись говорить. Ведущая и эксперты попытаются помочь героине найти выход, взвесив все за и против. О первых подробностях премьеры и идеи создания ток-шоу рассказала и сама Оксана Байрак.

“В нашем обществе царит абсолютное недоверие к тому, что женщине могут помочь. Поэтому “О чем молчат женщины”, это не просто шоу, а шоу Оксаны Байрак, которая сама никогда не молчала, не молчит и не будет молчать. Каких бы проблем это касалось: женские проблемы, или гражданская позиция, или отношения в социуме. Это мое шоу, и это шоу, поверьте мне, станет таблеткой правды и помощи”, - поделилась Байрак.

Оксана также рассказала, что идея такого ток-шоу родилась на встрече с Генеральным директором СТБ Людмилой Семчук. Как отмечает ведущая, она услышала по радио страшную историю, о том, как молодая украинка, обняв своих маленьких детей, одному из которых было 4 года, другому - месяц, выбросилась с девятого этажа. Потрясенная Байрак сразу же рассказала об этой трагедии Людмиле Семчук и предложила сделать программу.

“Я сказала Людмиле: “Пожалуйста, давай, попробуем сделать программу - откровенный разговор с женщинами, где будем говорить обо всем! Об их страхах, сомнениях, о разбитых или счастливых сердцах! Чтобы, категорически не было запретных тем!”, - вспоминает Байрак.         

Так и родилась идея создать программу, цель которой -  помочь женщинам научиться не молчать о своих проблемах и трагедиях.

“И теперь, на съемках, встречаясь с героинями, понимая, какой невероятный пласт проблем затрагивается, честно пытаясь их решить, а порою и спасти жизнь женщин, говорю: спасибо  и госпоже Семчук, и телеканалу СТБ, что такая возможность некой панацеи - подарена!”, -  говорит Оксана Байрак.                     

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Выпуски “О чем молчат женщины” будут посвящены самым разным и сложным темам - послеродовой депрессии, бодипозитиву, домашнему насилию, чайлдфри, суррогатному материнству, бракам с иностранцами, неравным бракам и другим интимным проблемам, которые близки и знакомы женщинам. После обсуждение в студии сможет найти для себя выход не только героиня, но и все телезрительницы, попавшие в похожую ситуацию.

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Теги: О чем молчат женщины, Оксана Байрак
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Источник: ivona)bigmir.net

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