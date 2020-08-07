"Танці з зірками 2020": В шоу примет участие звезда "Скаженого весілля"

Звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян станет участником нового сезона "Танців з зірками" на "1+1".

Уже несколько недель в социальных сетях распространяется #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу «Танці з зірками»

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К звездных участников четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками» присоединился актер, звезда комедии «Скажене весілля» и сериала «Великі вуйки» Арам Арзуманян. На своих страницах в Tik Tok и Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов ##танціззіркамиchallenge от футболиста Сергея Мельника.

Арам Арзуманян примет участие в "Танцях з зірками 2020" Пресс-служба

Веселое видео в формате Tik Tok актер записал в гримерке. Арам держит в руках телефон, на экране которого видит видео Сергея Мельника, который передает ему вызов ##танціззіркамиchallenge. В следующем кадре актер появляется уже в репетиционном зале, где танцуя под саундтрек проекта сообщает, что принимает вызов, и передает его телеведущей Ольге Фреймут.

О своем участии в новом сезоне шоу «Танці з зірками» Арам Арзуманян отметил:

“Танцы в моей жизни присутствуют каждый день, ведь я веду страницу Tik Tok, где я много и весело танцую. Да, мои танцы не такие, как у всех остальных, но я кайфую от них. Принимая участие в проекте «Танці з зірками», я хочу не только поднять настроение зрителям, но и приятно удивить их!” - прокомментировал актер.

Арам Арзуманян примет участие в "Танцях з зірками 2020" Пресс-служба

Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов #танціззіркамиchallengе телеведущая Ольга Фреймут, и увидят ли ее зрители на главном танцевальном паркете страны.

Напомним, сейчас уже известны имена почти всех звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Танчинец с Яной Цыбульской, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

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Ранее в студии утреннего шоу «Сніданок з 1+1» открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в четвертом сезоне шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, следите за анонсами.

Традиционно в шоу участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».

Премьера нового четвертого сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

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