Звезда "Мстителей" Гвинет Пэлтроу шокировала признанием о первом браке

Гвинет Пэлтроу заявила, что она и Крис Мартин так и не смогли окончательно стать парой.

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу, которая исполнила роль Пеппер Поттс в серии фильмов “Мстители“ и “Железный человек“ откровенно высказалась о своем первом браке с участником группы Coldplay Крисом Мартином.

Читай также: Гвинет Пэлтроу рассказала, как пережила разрыв с Брэдом Питтом

В своем эссе для известного глянца Vogue 47-летняя артистка призналась, что в ее отношениях с экс-мужем было много беспокойства и недовольства. Звездные супруги долгое время не решались на развод потому, что боялись навредить детям - дочери Эппл и сыну Мозесу.

Кроме того, Гвинет рассказала, что у нее и Криса было много общего, однако стать полноценной парой они так и не смогли.

“Мы с бывшим всегда были друзьями. Смеялись над одними и теми же, делились шутками, впечатлениями, дурачились. В музыке нам нравились одни и те же качества: красивые аккорды, новаторство, гармония. Нам нравилось гулять по парку и обратно за пиццей, особенно в те британские летние ночи, когда кажется, что солнце никогда не заходит. Нам нравились поездки в Нью-Форест или на море. Но больше всего мы любили своих детей. Мы были близки, хотя так и не смогли окончательно стать парой. Мы просто не совсем подходили друг другу. Всегда было немного беспокойства и недовольства. Но, черт возьми, мы любим своих детей. Мы испробовали все. Мы не хотели проигрывать. Мы не хотели никого подводить. Мы отчаянно не хотели причинять боль нашим детям. Мы не хотели терять семью. Практически не осознавая этого, мы разошлись. Мы никогда больше не будем вместе такими, как раньше“, - поделилась Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин Getty Images

Напомним, что в сентябре 2018 года актриса вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала “Хор“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.