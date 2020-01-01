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“Как в американских фильмах”: Как прошел первый автокинофестиваль в Днепре

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На “FESTinCAR2020” зрители имели восможность посмотреть 9 украинских фильмов.
Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Софи Коник

31 июля, 1 и 2 августа на территории стадиона “Метеор” бесплатно показали лучшие украинские фильмы последних лет. Показы на фестивале “FESTinCAR2020” состоялись в автоформате.

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В течение трех дней на большом LED-экране 9x5 метров жители и гости Днепра имели возможность посмотреть 9 отечественных фильмов, которые успели завоевать любовь зрителей и внимание жюри со всего мира.

“На фестиваль зарегистрировалось более 500 водителей, всего за три дня “FESTinCAR2020” посетили более 750 ценителей украинского кино”, - приводит статистику директор фестиваля Илья Свидлер.

Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Софи Коник

Для полной безопасности посетителей контроль билетов происходил бесконтактно, а звук транслировался на FM-волне. Зрители оставались в своих авто и наслаждаться безопасным просмотром.

“Приехали в автокинотеатр. Знаете, как в американских фильмах показывают: большой экран и каждый на своей машине”, - делится своими эмоциями зрительница Екатерина Витковская.

Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Софи Коник

В рамках “FESTinCAR2020” гости автокинофестиваля просмотрели следующие фильмы:

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    лауреат национальной кинопремии “Золотая Дзига”, комедия с участием яркой Ирмы Витовской “Мої думки тихі”;
  • национальный претендент от Украины на премию “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке, драма “Додому”;
  • семейная авантюрная комедия “11 дітей з Моршина“, производство “SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT”, продюсер Сергей Лавренюк;
  • яркий комедийный дебют “Герой мого часу”, производство “SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT”, продюсер Сергей Лавренюк;
  • украинско-французско-исландский триллер “Гірська жінка: на війні”, производство “SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT”, продюсер Сергей Лавренюк;
  • историко-драматический фильм на основе одноименного киноромана Виктора Веретенникова “Гетьман”;
  • документальный фильм производства Украины, Латвии и Германии, национальный претендент от Украины на премию “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке “Українські шерифи”;
  • фильм совместного производства Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии, национальный претендент от Украины на премию “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке “Донбасс”;
  • комедийный блокбастер “DZIDZIO Контрабас”.

Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Софи Коник

Волонтер “FESTinCAR2020”, Светлана Шувалова так описывает свои впечатления от фестиваля:

“Мы пили кофе в перерывах, делились теплой одеждой и обсуждали все на свете. Лично я, благодаря этому фестивалю, получила несколько главных вещей: бесценный опыт и возможность реализовать себя в той сфере, о которой мечтала с детства”.

Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Софи Коник

“Но что же в “автокинофестивале” такого, спросите вы? Откуда такое увлечение? Зачем вообще идти и работать волонтером? Чего там можно научиться и что нового можно узнавать? Ответ невероятно прост: “Можно узнать, как снимали украинские кинокартины, сколько сил и труда было вложено, увидеть и оценить сюжет кино, а также понять, насколько эти фильмы крутые. Можно и не сравнивать с зарубежными работами - рассказала Алина Савенко.

Успех фестиваля еще раз подчеркнул целесообразность его ежегодного проведения. Организаторы обещают, что следующим летом зрителей ждет еще больше приятных сюрпризов и замечательных кинолент.

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Фестиваль проходит в рамках программы “Культурная столица” при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Как прошел первый автокинофестиваль FESTinCAR2020 в Днепре
Софи Коник

Организатор проекта: KINOLIFE Distribution

Техническая поддержка: DoubleS Led Screens, REMI

Генеральный ТВ-партнер: 9 канал

Генеральный радиопартнер: радіо “Аристократи”

Вкусный партнер ТМ ”Злагода”

Попкорн фестиваля: PumpidUp

Региональные медиапартнеры: Gorod.dp.ua, 49000.com.ua, 056.ua, Dnepr.com, Днепр Вечерний, Dnepr.news, Quiz Night, Дніпровська Центральна міська бібліотека, ДТП ПРОБКИ Днепр, Куда пойти? | Днепр

Национальные медиапартнеры: Теленеделя,  Кіноафіша, Хорошее кино, Depo.ua, Фраза.юа, PlayUA, Вокруг Света Україна,  Starway Magazine

Партнеры: Škoda, Glusco

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Теги: автокинофестиваль, FESTinCAR2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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