“Как в американских фильмах”: Как прошел первый автокинофестиваль в Днепре
31 июля, 1 и 2 августа на территории стадиона “Метеор” бесплатно показали лучшие украинские фильмы последних лет. Показы на фестивале “FESTinCAR2020” состоялись в автоформате.
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В течение трех дней на большом LED-экране 9x5 метров жители и гости Днепра имели возможность посмотреть 9 отечественных фильмов, которые успели завоевать любовь зрителей и внимание жюри со всего мира.
“На фестиваль зарегистрировалось более 500 водителей, всего за три дня “FESTinCAR2020” посетили более 750 ценителей украинского кино”, - приводит статистику директор фестиваля Илья Свидлер.
Для полной безопасности посетителей контроль билетов происходил бесконтактно, а звук транслировался на FM-волне. Зрители оставались в своих авто и наслаждаться безопасным просмотром.
“Приехали в автокинотеатр. Знаете, как в американских фильмах показывают: большой экран и каждый на своей машине”, - делится своими эмоциями зрительница Екатерина Витковская.
В рамках “FESTinCAR2020” гости автокинофестиваля просмотрели следующие фильмы:
Читай также: Анна Седокова показала молодого жениха с голым торсомлауреат национальной кинопремии “Золотая Дзига”, комедия с участием яркой Ирмы Витовской “Мої думки тихі”;
- национальный претендент от Украины на премию “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке, драма “Додому”;
- семейная авантюрная комедия “11 дітей з Моршина“, производство “SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT”, продюсер Сергей Лавренюк;
- яркий комедийный дебют “Герой мого часу”, производство “SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT”, продюсер Сергей Лавренюк;
- украинско-французско-исландский триллер “Гірська жінка: на війні”, производство “SOLAR MEDIA ENTERTAINMENT”, продюсер Сергей Лавренюк;
- историко-драматический фильм на основе одноименного киноромана Виктора Веретенникова “Гетьман”;
- документальный фильм производства Украины, Латвии и Германии, национальный претендент от Украины на премию “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке “Українські шерифи”;
- фильм совместного производства Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии, национальный претендент от Украины на премию “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке “Донбасс”;
- комедийный блокбастер “DZIDZIO Контрабас”.
Волонтер “FESTinCAR2020”, Светлана Шувалова так описывает свои впечатления от фестиваля:
“Мы пили кофе в перерывах, делились теплой одеждой и обсуждали все на свете. Лично я, благодаря этому фестивалю, получила несколько главных вещей: бесценный опыт и возможность реализовать себя в той сфере, о которой мечтала с детства”.
“Но что же в “автокинофестивале” такого, спросите вы? Откуда такое увлечение? Зачем вообще идти и работать волонтером? Чего там можно научиться и что нового можно узнавать? Ответ невероятно прост: “Можно узнать, как снимали украинские кинокартины, сколько сил и труда было вложено, увидеть и оценить сюжет кино, а также понять, насколько эти фильмы крутые. Можно и не сравнивать с зарубежными работами - рассказала Алина Савенко.
Успех фестиваля еще раз подчеркнул целесообразность его ежегодного проведения. Организаторы обещают, что следующим летом зрителей ждет еще больше приятных сюрпризов и замечательных кинолент.
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Фестиваль проходит в рамках программы “Культурная столица” при поддержке Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.
Организатор проекта: KINOLIFE Distribution
Техническая поддержка: DoubleS Led Screens, REMI
Генеральный ТВ-партнер: 9 канал
Генеральный радиопартнер: радіо “Аристократи”
Вкусный партнер ТМ ”Злагода”
Попкорн фестиваля: PumpidUp
Региональные медиапартнеры: Gorod.dp.ua, 49000.com.ua, 056.ua, Dnepr.com, Днепр Вечерний, Dnepr.news, Quiz Night, Дніпровська Центральна міська бібліотека, ДТП ПРОБКИ Днепр, Куда пойти? | Днепр
Национальные медиапартнеры: Теленеделя, Кіноафіша, Хорошее кино, Depo.ua, Фраза.юа, PlayUA, Вокруг Света Україна, Starway Magazine
Партнеры: Škoda, Glusco
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