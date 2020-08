Как с обложки: Леся Никитюк устроила модный батл с водителем "ЛеМаршрутки"

Одна из самых популярных ведущих Украины Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками забавными фотографиями со съемок проекта “ЛеМаршрутка“.

Читай также: На корыте через реку: На какие жертвы Леся Никитюк готова ради удачного кадра

На этот раз телезвезда на своей странице в Инстаграм поделилась подборкой коллажей с Богданом Богданычем, который является водителем тревел-проекта. У Леси и Богдана совершенно разные стили, поэтому артистка предложила пользователям Сети выбрать наряды, которые им больше по душе. Отметим, что к нескольким кадрам, она добавила надпись Vogue.

“Обери свій Look of the day 😁😘 1,2,3,4??👇🏻“, - написала Никитюк.