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Как с обложки: Леся Никитюк устроила модный батл с водителем "ЛеМаршрутки"

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Ведущая рассмешила Сеть новыми кадрами с Богданом Богданычем.
Как с обложки: Леся Никитюк устроила модный батл с водителем "ЛеМаршрутки"
Как с обложки: Леся Никитюк устроила модный батл с водителем "ЛеМаршрутки"
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных ведущих Украины Леся Никитюк продолжает делиться с поклонниками забавными фотографиями со съемок проекта “ЛеМаршрутка“. 

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На этот раз телезвезда на своей странице в Инстаграм поделилась подборкой коллажей с Богданом Богданычем, который является водителем тревел-проекта. У Леси и Богдана совершенно разные стили, поэтому артистка предложила пользователям Сети выбрать наряды, которые им больше по душе. Отметим, что к нескольким кадрам, она добавила надпись Vogue.

“Обери свій Look of the day 😁😘 1,2,3,4??👇🏻“, - написала Никитюк.

Леся Никитюк с водителем
Леся Никитюк с водителем "ЛеМаршрутки"
Скриншот

Леся Никитюк с водителем
Леся Никитюк с водителем "ЛеМаршрутки"
Скриншот

Леся Никитюк с водителем
Леся Никитюк с водителем "ЛеМаршрутки"
Скриншот

Леся Никитюк с водителем
Леся Никитюк с водителем "ЛеМаршрутки"
Скриншот

Подписчики ведущей оценили ее юмор и выбрали самый стильный снимок:

  • Чуваку цьому треба вже доплачувати😂
  • Ваш водитель просто супер. Он просто позитив. Весь характер нашего народа. Кажется что знаешь его всю жизнь.
  • Кто это? И почему он на всех фотках? Я его начинаю обожать так же сильно, как и Лесю 🤣
  • 4🔥🔥🔥
  • 3 , люблю свободу и простоту🔥🔥🔥
  • N1top 💯 ми підійшли із закутка,де гроші і пивас,а як знайдем?😁
  • Перший просто бомба ракєта🔥

Напомним, ранее Леся Никитюк снялась на фоне раздетого мужчины.

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Теги: Леся Никитюк, ЛеМаршрутка
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Источник: Ivоna bigmir)net

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