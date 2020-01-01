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В Сеть слили редкие фото 18-летнего сына Джонна Деппа и его девушки-модели

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Джек Депп и Камилла Янсен все чаще появляются вместе на публике.
В Сеть слили редкие фото 18-летнего сына Джонна Деппа и его девушки-модели
В Сеть слили редкие фото 18-летнего сына Джонна Деппа и его девушки-модели
Getty Images

Сын американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради, Джек Депп не ведет активную публичную жизнь, как его звездные родители. Поэтому его фото в Сети являются большой редкостью.

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Однако недавно папарацци сделать снимки 18-летнего парня во время его прогулки с возлюбленной, которая старше его на 2 года. Так, 4 августа Джека и 20-летнюю французскую модель Камиллу Янсен засняли на улицах Лондона.

На свежих кадрах Депп-младший изображен в джинсовой куртке и коричневых штанах, а Камилла выбрала для прогулки белую майку и клетчатые штаны.

Джек Депп и Камилла Янсен
Джек Депп и Камилла Янсен
Скриншот

Джек Депп и Камилла Янсен
Джек Депп и Камилла Янсен
Скриншот

Джек Депп и Камилла Янсен
Джек Депп и Камилла Янсен
Скриншот

Ранее сообщалось, что дочь Джонни Деппа рассталась с актером Тимоти Шаламе.

 

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Теги: Джонни Депп, Ванесса Паради, джек депп, камилла янсен
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Источник: Ivоna bigmir)net

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