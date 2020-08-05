Главный герой "Холостяка 5" примет участие в “Танцях з зірками”

“Холостяк” Сергей Мельник станет участником нового сезона “Танців з зірками” на “1+1”.

Уже несколько недель в социальных сетях распространяется #танціззіркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона передают друг другу танцевальный вызов и приглашают принять участие в шоу “Танціз зірками”

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К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта “Танці з зірками” присоединился футболист и “Холостяк” Сергей Мельник. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от фронтмена группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ” Сергея Танчинца.

Сергей Мельник примет участие в "Танцях з зірками" Пресс-служба 1+1

На видео Сергей играет в футбол с детьми, но несколько раз мяч не попадает в ворота. После нескольких неудачных попыток один из мальчиков спрашивает: “Дядя Сережа, может танцы - это ваше?”. В следующем кадре футболисту передают телефон, где на экране он видит видео от фронтмена группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, который передает вызов танцевального челленджа. Задумавшись на мгновение, Сергей Мельник сообщает, что принимает вызов от Сергея Танчинца и передает его актеру, звезде комедий “Скажене весілля” и “Великі вуйки” Араму Арзуманяну.

Свое участие в новом сезоне шоу “Танців з зірками” Сергей Мельник прокомментировал так:

“Неожиданным для меня было приглашение принять участие в “Танцях з зірками”, ведь я с совершенно иного вида спорта. Одно дело человека научить движениям, а совсем другое переучить спортсмена - у нас уже есть поставлена ​​позиция тела, ног, шагов. Но я не привык отказываться от новых вызовов. Я уже успел соскучиться за волнующими минутами перед выходом на стадион. Уверен, что камеры, зрители и волнения перед выходом на паркет в прямом эфире подарят мне эти незабываемые ощущения. Шоу “Танці з зірками” - это тот же спорт и привычный для меня тренировочный процесс, где неделю трудно готовишься, а потом тебя ждет экзамен: в футболе - матч, а теперь будет прямой эфир. Но и здесь перед выходом на паркет, я смогу сказать себе: “спасибо зрителям, что пришли, поддерживаете и смотрите на нас, сейчас я покажу все, что умею”, - отметил футболист.

Сергей Мельник примет участие в "Танцях з зірками" Пресс-служба 1+1

Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов #танціззіркамиchallengе актер Арам Арзуманян, и увидят ли его зрители на главном танцевальном паркете страны.

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Напомним, сейчас уже известны имена двенадцати звездных участников нового сезона “Танців з зірками” Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Танчинец с Яной Цыбульской и Сергей Мельник.

Ранее в студии утреннего шоу “Сніданок з 1+1” открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в четвертом сезоне шоу. Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, следите за анонсами.

Традиционно в шоу участвуют звезды. В парах с профессиональными хореографами они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows “1 + 1 Продакшн”.

Премьера нового четвертого сезона “Танців з зірками” состоится этой осенью на “1+1”.

Ранее продюсер “Танців з зірками“ рассекретил, что звезды получают гонорары за участие.

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