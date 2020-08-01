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Триумфаторка "Грэмми" Билли Айлиш выпустила клип на трек "My Future"

Комментариев: 2
18-летняя звезда презентовала видео в жанре аниме.
Триумфаторка "Грэмми" Билли Айлиш выпустила клип на трек "My Future"
Триумфаторка "Грэмми" Билли Айлиш выпустила клип на трек "My Future"
Getty Images

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш, которая стала триумфаторкой “Грэмми 2020“, порадовала поклонников новой видеоработой. 18-летняя знаменитость презентовала клип на трек “My Future“.

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Ролик в жанре аниме был опубликован на ютуб-канале исполнительницы в пятницу, 31 июля. По сюжету клипа “нарисованная“ Билли гуляет под дождем, любуется луной и размышляет о взрослой жизни. Отметим, что за 14 часов видео “My Future“ посмотрели 5,4 млн пользователей Сети.

Напомним, ранее Джастин Бибер высказался о ранней славе Билли Айлиш.

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Теги: Билли Айлиш
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  01.08.2020, 18:32
Оценка:  0
pусский
Я тоже выпустил газы!
shk67    01.08.2020, 14:09
Оценка:  +15
shk67
Капец, какая депресивная девушка! Желаю ей не уйти от наркоты в 21!
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