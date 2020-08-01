Триумфаторка "Грэмми" Билли Айлиш выпустила клип на трек "My Future"

18-летняя звезда презентовала видео в жанре аниме.

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш, которая стала триумфаторкой “Грэмми 2020“, порадовала поклонников новой видеоработой. 18-летняя знаменитость презентовала клип на трек “My Future“.

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Ролик в жанре аниме был опубликован на ютуб-канале исполнительницы в пятницу, 31 июля. По сюжету клипа “нарисованная“ Билли гуляет под дождем, любуется луной и размышляет о взрослой жизни. Отметим, что за 14 часов видео “My Future“ посмотрели 5,4 млн пользователей Сети.

Напомним, ранее Джастин Бибер высказался о ранней славе Билли Айлиш.

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