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"Майже колишні": Телеканал "1+1" покажет новое реалити-шоу

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Экспертом проекта станет звезда "Одруження наосліп".
"Майже колишні": Телеканал "1+1" покажет новое реалити-шоу
"Майже колишні": Телеканал "1+1" покажет новое реалити-шоу
Пресс-служба 1+1

В новом телесезоне канал “1+1“ покажет новое реалити-шоу под названием “Майже колишні“, которое призвано помочь разобраться в отношениях и сохранить брак парам, которые находятся на грани развода. Экспертом проекта выступит известный практикующий психолог Ирина Кириченко, знакомая зрителям “1+1“ по проекту “Одруження наосліп“.

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В новом реалити примут участие женатые пары, которые находятся на грани развода, однако хотят разобраться в отношениях и дать себе шанс спасти семью. По условиям проекта, супруги в течение 7 дней будет жить в разделенном пополам доме. Так, партнеры проверят, насколько они готовы к изменениям ради сохранения брака, или действительно хотят развода. Для этого им придется пройти ряд испытаний - “стресс-тесты“. Перед участием в проекте пара даст друг другу обещание быть откровенными и искренне пытаться спасти отношения.

Среди этапов “стресс-теста“ супругов ждет встреча с родственниками по поводу объявления о разводе, проверка на детекторе лжи, встреча с желанными “идеальными партнерами“ на глазах у своей половинки, и многие другие испытаний, которые помогут парам понять истинную причину проблем в отношениях и преодолеть ее. В конце эпизода пара принимает решение: дать второй шанс своей семье или пойти на развод.

“У нас нет цели сохранить семью любой ценой. Мы через эксперименты и коучинг с нашим психологом помогаем парам понять, могут ли они еще быть счастливыми в браке, или им лучше жить каждому своей жизнью“, - комментирует главный продюсер развлекательных программ “1+1“ Ольга Слисаренко.

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Помогать героям лучше понять друг друга, разобраться в себе и пройти через все испытания будет психолог проекта Ирина Кириченко. Ее советы будут полезными не только участникам, но и зрителям, которые хотят укрепить свои отношения со вторыми половинками.

"Майже колишні"
Пресс-служба 1+1

“Украина - одна из лидеров Европы по количеству разводов. К сожалению, нас не учат находить взаимопонимание в отношениях. Мы долго искали формат, который даст возможность людям найти путь к счастью в паре или отдельно, и поможет не только героям, но и зрителям. Я верю, что формат, который мы разработали вместе с нашим психологом Ириной Кириченко и командой Friends Production - действительно станет революционным, ведь мы видели невероятные перевоплощения в жизни наших героев. Я верю, что зрители найдут в проекте инструменты, которые позволят улучшить и свои отношения“, - говорит Ксения Черная, креативный продюсер управления развлекательных программ “1+1“.

Новое реалити-шоу зрители телеканала “1+1“ смогут увидеть уже этой осенью. Производство проекта - Friends Production.

Ранее сообщалось, что начались съемки 10 сезона шоу “МастерШеф“.

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Теги: Майже колишні
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Источник: Ivоna bigmir)net
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