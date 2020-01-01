"МастерШеф 10": СТБ начал съемки нового сезона

Узнайте, кто будет оценивать кулинарные способности участников юбилейного сезона.

Недавно стартовали съемки 10 сезона легендарного кулинарного проекта “МастерШеф“, премьера которого состоится уже этой осенью на СТБ. В новом сезоне судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

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Десять лет “МастерШеф“ учит украинцев культуре приготовления пищи и расширяет гастрономические границы. И осенью зрители увидят новый сезон, в котором сразятся кулинары-аматоры. Традиционно из сотен претендентов судейская тройка отберет двадцатку лучших. Ольга Мартыновская будет судить аматоров впервые.

“Для меня в работе с аматорами все по-новому, я думала, что будет проще. Факторов, по которым ты судишь, намного больше, чем просто кулинарные знания. Я стараюсь увидеть и почувствовать потенциал, талант, насколько участник действительно хочет и мечтает стать умелым шефом. Огонь в глазах, конечно, играет важную роль. В некоторых участниках я даже узнаю себя“, - отмечает Ольга Мартыновская.

По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание “МастерШеф“.

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