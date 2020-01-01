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"МастерШеф 10": СТБ начал съемки нового сезона

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, кто будет оценивать кулинарные способности участников юбилейного сезона.
"МастерШеф 10": СТБ начал съемки нового сезона
"МастерШеф 10": СТБ начал съемки нового сезона
Пресс-служба СТБ

Недавно стартовали съемки 10 сезона легендарного кулинарного проекта “МастерШеф“, премьера которого состоится уже этой осенью на СТБ. В новом сезоне судьями по-прежнему будут Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. 

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Десять лет “МастерШеф“ учит украинцев культуре приготовления пищи и расширяет гастрономические границы. И осенью зрители увидят новый сезон, в котором сразятся кулинары-аматоры. Традиционно из сотен претендентов судейская тройка отберет двадцатку лучших. Ольга Мартыновская будет судить аматоров впервые. 

“Для меня в работе с аматорами все по-новому, я думала, что будет проще. Факторов, по которым ты судишь, намного больше, чем просто кулинарные знания.  Я стараюсь увидеть и почувствовать потенциал, талант, насколько участник действительно хочет и мечтает стать умелым шефом. Огонь в глазах, конечно, играет важную роль. В некоторых участниках я даже узнаю себя“, - отмечает Ольга Мартыновская.

По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы сразиться за главный приз и заветное звание “МастерШеф“.

Ранее мы писали интересные факты о победителе “МастерШеф. Профессионалы 2“.

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Теги: Мастершеф 10
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Источник: Ivоna bigmir)net
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