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Тина Кароль восхитила смелым образом в бюстгальтере

Комментариев: 2
Певица порадовала фолловеров свежими снимками.
Тина Кароль восхитила смелым образом в бюстгальтере
Тина Кароль восхитила смелым образом в бюстгальтере
ivona.bigmir)net

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Тина Кароль поделилась с подписчиками в Инстаграм кадрами из новой фотосессии. На фото исполнительница, которая недавно получила награду от президента Украины, позировала в откровенном наряде.

Так, перед объективом Тина Кароль предстала в черном бюстгальтере и черной юбке миди, которые она сочетала с черными лакированными босоножками на шпильке. На голове артистка завязала черную косынку с желтым принтом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль ph @kulakowskiy

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

А недавно Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа и укладки.

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Теги: Тина Кароль
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Комментариев (2)
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ну вообще не цепляет
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