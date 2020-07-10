Тина Кароль восхитила смелым образом в бюстгальтере

Певица порадовала фолловеров свежими снимками.

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Тина Кароль поделилась с подписчиками в Инстаграм кадрами из новой фотосессии. На фото исполнительница, которая недавно получила награду от президента Украины, позировала в откровенном наряде.

Так, перед объективом Тина Кароль предстала в черном бюстгальтере и черной юбке миди, которые она сочетала с черными лакированными босоножками на шпильке. На голове артистка завязала черную косынку с желтым принтом.

А недавно Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа и укладки.

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