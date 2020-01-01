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Без макияжа и прически: Тина Кароль показала домашнее фото

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Артистка похвасталась роскошным садом.
Без макияжа и прически: Тина Кароль показала домашнее фото
Без макияжа и прически: Тина Кароль показала домашнее фото

Народная артистка Украины, популярная исполнительница, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль порадовала поклонников новыми снимками в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость решила похвастаться перед фанами роскошными розами в своем саду. Так, в разделе Сторис она опубликовала фото и видео, где позирует в домашней обстановке. На свежих кадрах счастливая Тина предстала в джинсовой куртке, синей кепке и без макияжа на фоне кустов розовых цветов.

Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
скриншот

Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
скриншот

Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
скриншот

Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
скриншот

Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
Тина Кароль показала домашнее фото без макияжа
скриншот

Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivona)bigmir.net

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