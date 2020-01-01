Без макияжа и прически: Тина Кароль показала домашнее фото
Народная артистка Украины, популярная исполнительница, тренер проекта “Голос країни“ и ведущая “Танцев со звездами“ Тина Кароль порадовала поклонников новыми снимками в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость решила похвастаться перед фанами роскошными розами в своем саду. Так, в разделе Сторис она опубликовала фото и видео, где позирует в домашней обстановке. На свежих кадрах счастливая Тина предстала в джинсовой куртке, синей кепке и без макияжа на фоне кустов розовых цветов.
Напомним, ранее Тина Кароль показала трогательные кадры со своей свадьбы.
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