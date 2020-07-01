"Но это же не Тина?": В Сети обсуждают провокационное видео с "ногами Кароль"
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В Сети обсуждают провокационное видео, которое приписывают певице Тине Кароль. На странице фан-клуба Кароль в Инстаграм выложили ролик, в котором показали женские ноги в коротеньком платье.
По ходу видео девушка в кадре поднимает юбку, обнажая ноги до бедер.
"Вивчи карту із моїх зірок💫" (Тіна Кароль💋), - подписали ролик цитатой из песни звезды.
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Фолловеры эмоционально отреагировали на видео - некоторые отметили, что оно слишком вызывающее:
- Це точно Тіна? Якось пошло.
- Шо це було???😂
- Надеюсь, это не Тина....
- Фу-у🙃😬
- По -дурацки
- Танюха, Ты чё делаешь ? 😎🇺🇦💗👱♀️
- Спокуса😘
- Как бы сказал Потап-“обьясни?“
- Ноги краще поголити потрібно
- Мне само видео понравилось, только я не сразу поняла, что дело в родинках😅, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила Сеть новым горячим снимком.
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