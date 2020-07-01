На фан-страничке Тины Кароль в Инстаграм появилась пикантная запись .

"Но это же не Тина?": В Сети обсуждают провокационное видео с "ногами Кароль" instagram.com/tina_karol

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В Сети обсуждают провокационное видео, которое приписывают певице Тине Кароль. На странице фан-клуба Кароль в Инстаграм выложили ролик, в котором показали женские ноги в коротеньком платье.

По ходу видео девушка в кадре поднимает юбку, обнажая ноги до бедер.

"Вивчи карту із моїх зірок💫" (Тіна Кароль💋), - подписали ролик цитатой из песни звезды.

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Фолловеры эмоционально отреагировали на видео - некоторые отметили, что оно слишком вызывающее:

Це точно Тіна? Якось пошло.

Шо це було???😂

Надеюсь, это не Тина....

Фу-у🙃😬

По -дурацки

Танюха, Ты чё делаешь ? 😎🇺🇦💗👱‍♀️

Спокуса😘

Как бы сказал Потап-“обьясни?“

Ноги краще поголити потрібно

Мне само видео понравилось, только я не сразу поняла, что дело в родинках😅, - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила Сеть новым горячим снимком.

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