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"Но это же не Тина?": В Сети обсуждают провокационное видео с "ногами Кароль"

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На фан-страничке Тины Кароль в Инстаграм появилась пикантная запись .

"Но это же не Тина?": В Сети обсуждают провокационное видео с "ногами Кароль"
instagram.com/tina_karol

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В Сети обсуждают провокационное видео, которое приписывают певице Тине Кароль. На странице фан-клуба Кароль в Инстаграм выложили ролик, в котором показали женские ноги в коротеньком платье.

По ходу видео девушка в кадре поднимает юбку, обнажая ноги до бедер.

"Вивчи карту із моїх зірок💫" (Тіна Кароль💋), - подписали ролик цитатой из песни звезды.

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Фолловеры эмоционально отреагировали на видео - некоторые отметили, что оно слишком вызывающее: 

  • Це точно Тіна? Якось пошло.
  • Шо це було???😂
  • Надеюсь, это не Тина....
  • Фу-у🙃😬
  • По -дурацки
  • Танюха, Ты чё делаешь ? 😎🇺🇦💗👱‍♀️
  • Спокуса😘
  • Как бы сказал Потап-“обьясни?“
  • Ноги краще поголити потрібно
  • Мне само видео понравилось, только я не сразу поняла, что дело в родинках😅, - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила Сеть новым горячим снимком.

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Теги: Тина Кароль, пикантная тема, ноги, провокации
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Источник: IVONA)bigmir.net

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