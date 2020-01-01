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Камалия призналась, на что каждый месяц тратит крупную сумму денег

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Украинская певица Камалия рассекретила свое дорогостоящее хобби.
Камалия призналась, на что каждый месяц тратит крупную сумму денег
Камалия призналась, на что каждый месяц тратит крупную сумму денег
instagram.com/kamaliyaofficial

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Певица Камалия, которая недавно поделилась спортивными успехами своей чемпионской семьи, рассказала, сколько тратит денег на свое хобби. Оказывается, с самого детства артистка мечтала заниматься конным спортом.

Я села в седло в 18 лет. Это было моей мечтой детства. Я всегда поклонялась этим грациозным животным, - рассказала Камалия в программе “Ранок з Україною“.

Певица также добавила, что цена на скакуна стартует от нескольких десятков тысяч долларов.

Жеребенок стоит от 20 тысяч долларов и выше. А если это уже классный конь с хорошей родословной, то стоимость будет от 100 тысяч долларов, - поделилась Камалия.

Добавим, что артистка принимает участие в спортивных соревнованиях. Так, на днях Камалия заняла третье место на открытых соревнованиях по выездке Equides Dressage Cup.

А недавно Камалия показала редкие фото с мамой-именинницей.

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Теги: Камалия, певица, хобби
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