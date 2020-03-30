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Камалия показала редкие фото с мамой-именинницей

Комментариев: 2
Украинская певица трогательно поздравила маму с днем рождения.
Камалия показала редкие фото с мамой-именинницей
Камалия показала редкие фото с мамой-именинницей
instagram.com/kamaliyaofficial

Известная певица, Заслуженная артистка Украины Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, поделилась с подписчиками семейными фотографиями. 

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала подборку снимков со своей мамой Инной Петровной. Отметим, что мама артистки сегодня, 30 марта, отмечает день рождения. Кроме именинницы и ее звездной дочери, на кадрах можно увидеть ее внучек Мирабеллу и Арабеллу и зятя, бизнесмена-миллиардера Мохаммада Захура.

“Дорогая, любимая мамочка, от всего сердца поздравляю с Днём рождения!!! Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, радости в этой жизни! Оставайся всегда такой же молодой и энергичной! Мы тебя очень любим и ценим❤️😍🎂🎁😘 Happy birthday, Mom“, - трогательно подписала фото Камалия.

Семья Камалии
Семья Камалии

Мама Камалии
Мама Камалии
Скриншот

Мама Камалии
Мама Камалии
Скриншот

Семья Камалии
Семья Камалии
Скриншот

Семья Камалии
Семья Камалии
Скриншот

Мама Камалии
Мама Камалии
Скриншот

Семья Камалии
Семья Камалии
Скриншот

Напомним, ранее певица Камалия попала в Книгу рекордов Украины.

 

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Теги: Камалия
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.03.2020, 17:19
Оценка:  0
гость
Я пёрнул на них!
stavi    30.03.2020, 16:36
Оценка:  0
stavi
Мамця така ж тупорила як і доця. Але в житті - повезло.
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