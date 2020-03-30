Камалия показала редкие фото с мамой-именинницей

Украинская певица трогательно поздравила маму с днем рождения.

Известная певица, Заслуженная артистка Украины Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, поделилась с подписчиками семейными фотографиями.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала подборку снимков со своей мамой Инной Петровной. Отметим, что мама артистки сегодня, 30 марта, отмечает день рождения. Кроме именинницы и ее звездной дочери, на кадрах можно увидеть ее внучек Мирабеллу и Арабеллу и зятя, бизнесмена-миллиардера Мохаммада Захура.

“Дорогая, любимая мамочка, от всего сердца поздравляю с Днём рождения!!! Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, радости в этой жизни! Оставайся всегда такой же молодой и энергичной! Мы тебя очень любим и ценим❤️😍🎂🎁😘 Happy birthday, Mom“, - трогательно подписала фото Камалия.

Семья Камалии

Мама Камалии Скриншот

Мама Камалии Скриншот

Семья Камалии Скриншот

Семья Камалии Скриншот

Мама Камалии Скриншот

Семья Камалии Скриншот

Напомним, ранее певица Камалия попала в Книгу рекордов Украины.

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