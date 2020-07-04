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Джамала рассказала о новорожденном сыне

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19 июня певица во второй раз стала мамой.
Джамала рассказала о новорожденном сыне
Джамала рассказала о новорожденном сыне
instagram.com/jamalajaaa

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19 июня, победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала родила второго ребенка. Спустя пару недель после выписки из родильного дома 36-летняя звезда поделилась со своими фолловерами в Инстаграм информацией о том, как растет ее малыш.

Знаменитость рассказала, что новорожденный мальчик очень быстро растет и меняется, поэтому Джамала стремится запечатлеть каждое мгновение в памяти.

Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется. Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо. Мне казалось, это процесс будет происходить медленнее. И я жадно вглядываюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду, - написала звездная мама.

Она сопроводила пост архивной фотографий, когда еще была с беременным животом. Рядом с артисткой ее муж и старший сын Эмир.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Две недели. Ровно две недели как я мама двух мальчиков. Говорят, что мама, у которой два сына, по-настоящему имеет крылья. Тут все сходится, у меня даже песня имеется на этот счёт 😂 ⠀ Хочется, конечно, скорее наладить расписание. Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы ещё больше насладиться моментами материнства. Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично 😂 Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется... Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо... Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду ❤️ ⠀ Круто быть мамой двух мальчиков! - смело могу заявить спустя две недели 😂 ⠀ Очень соскучилась по всем своим друзьям. А ещё я скучаю по лету. Дай Бог, чтоб у всех нас оно состоялось ☀️ ⠀ #Maşallah

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Недавно Джамала похвасталась селфи с известной голливудской актрисой.

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Теги: Джамала, певица, дети звезд
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гость  (аноним)  04.07.2020, 16:02
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гость
СУСАНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
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