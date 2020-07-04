Джамала рассказала о новорожденном сыне
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19 июня, победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала родила второго ребенка. Спустя пару недель после выписки из родильного дома 36-летняя звезда поделилась со своими фолловерами в Инстаграм информацией о том, как растет ее малыш.
Знаменитость рассказала, что новорожденный мальчик очень быстро растет и меняется, поэтому Джамала стремится запечатлеть каждое мгновение в памяти.
Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется. Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо. Мне казалось, это процесс будет происходить медленнее. И я жадно вглядываюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду, - написала звездная мама.
Она сопроводила пост архивной фотографий, когда еще была с беременным животом. Рядом с артисткой ее муж и старший сын Эмир.
Две недели. Ровно две недели как я мама двух мальчиков. Говорят, что мама, у которой два сына, по-настоящему имеет крылья. Тут все сходится, у меня даже песня имеется на этот счёт 😂 ⠀ Хочется, конечно, скорее наладить расписание. Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы ещё больше насладиться моментами материнства. Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично 😂 Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется... Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо... Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду ❤️ ⠀ Круто быть мамой двух мальчиков! - смело могу заявить спустя две недели 😂 ⠀ Очень соскучилась по всем своим друзьям. А ещё я скучаю по лету. Дай Бог, чтоб у всех нас оно состоялось ☀️ ⠀ #Maşallah
Недавно Джамала похвасталась селфи с известной голливудской актрисой.
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