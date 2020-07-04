Джамала рассказала о новорожденном сыне

19 июня певица во второй раз стала мамой.

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19 июня, победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала родила второго ребенка. Спустя пару недель после выписки из родильного дома 36-летняя звезда поделилась со своими фолловерами в Инстаграм информацией о том, как растет ее малыш.

Знаменитость рассказала, что новорожденный мальчик очень быстро растет и меняется, поэтому Джамала стремится запечатлеть каждое мгновение в памяти.

Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется. Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо. Мне казалось, это процесс будет происходить медленнее. И я жадно вглядываюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду, - написала звездная мама.

Она сопроводила пост архивной фотографий, когда еще была с беременным животом. Рядом с артисткой ее муж и старший сын Эмир.

Недавно Джамала похвасталась селфи с известной голливудской актрисой.

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