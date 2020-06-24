Украинская певица во второй раз стала мамой.

В пятницу, 19 июня, победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала родила второго ребенка. 36-летняя артистка подарила мужу Сеит-Бекиру еще одного сына.

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А сегодня, 24 июня, звездную маму и малыша, который получил имя Селим-Гирай, выписали из роддома. Трогательными кадрами радостного события Джамала поделилась на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис. На видео можно увидеть, как старший сын певицы Эмир-Рахман знакомится с новорожденным братом.

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома скриншот

Ранее сообщалось, что муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына.

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