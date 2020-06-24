Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
В пятницу, 19 июня, победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала родила второго ребенка. 36-летняя артистка подарила мужу Сеит-Бекиру еще одного сына.
Читай также: Джамала растрогала Сеть милым кадром со старшим сыном
А сегодня, 24 июня, звездную маму и малыша, который получил имя Селим-Гирай, выписали из роддома. Трогательными кадрами радостного события Джамала поделилась на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис. На видео можно увидеть, как старший сын певицы Эмир-Рахман знакомится с новорожденным братом.
Ранее сообщалось, что муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил
СЛАВА ВСУ!
СЛАВА УПА!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
И ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ОТРЕЗАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, КОТОРОЕ УКРАИНА ВАМ ПОСТАВЛЯЛА?
ТОЛЬКО НЕ НАДО ПИ..ДЕТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕ СДЕЛАЛА УКРАИНА!
ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!!
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!