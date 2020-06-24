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Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома

Комментариев: 4
Украинская певица во второй раз стала мамой.
Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
instagram.com/jamalajaaa

В пятницу, 19 июня, победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала родила второго ребенка. 36-летняя артистка подарила мужу Сеит-Бекиру еще одного сына.

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А сегодня, 24 июня, звездную маму и малыша, который получил имя Селим-Гирай, выписали из роддома. Трогательными кадрами радостного события Джамала поделилась на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис. На видео можно увидеть, как старший сын певицы Эмир-Рахман знакомится с новорожденным братом.

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
скриншот

Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома
скриншот

Ранее сообщалось, что муж Джамалы рассекретил вес и рост новорожденного сына.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.06.2020, 17:03
Оценка:  0
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА ВСУ!
СЛАВА УПА!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
гость  (аноним)  24.06.2020, 17:02
Оценка:  0
гость
КАЦАПЫ, ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ В КРЫМ? ГДЕ ЛОГИКА?
И ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ОТРЕЗАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, КОТОРОЕ УКРАИНА ВАМ ПОСТАВЛЯЛА?
ТОЛЬКО НЕ НАДО ПИ..ДЕТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕ СДЕЛАЛА УКРАИНА!

ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!!
гость  (аноним)  24.06.2020, 17:01
Оценка:  0
гость
Скоро, годовщина обороны Севастополя (30 июня 1942 г)
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
гость  (аноним)  24.06.2020, 17:00
Оценка:  0
гость
СУСАНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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