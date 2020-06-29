Джамала высказалась о новом фильме Netflix, в котором снялась сама

В пятницу, 26 июня, победительница “Евровидения 2016“, украинская певица Джамала сообщила поклонникам отличную новость. Она снялась голливудском фильме от Netfix “Евровидение: История огненной саги“ (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

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А спустя два дня знаменитость призналась, что уже посмотрела картину и готова поделиться впечатлениями. На своей странице в Инстаграм Джамала написала, что комедия получилась доброй и светлой. Звезда отметила, что в фильме очень точно показали закулисья грандиозного песенного конкурса.

“Моє відверте враження після перегляду: дуже добра, світла сімейна комедія про ціль і мрію. Можу сказати, що дуже точно та в деталях показали лаштунки конкурсу. Як видають мікрофони; як йде репетиція; якщо ти вичерпав свій час, тебе просять зі сцени; як звертаються до виконавців (зверніть увагу! називають не ім’я, а країну!) Як виконавці проводять час, спілкуються. Так, бувають вечірки, і навіть є такі виконавці, що можуть сказати щось на кшталт «шкода, твоя пісня за рейтингом дуже низько» перед виступом! 😂 І ти маєш зробити вигляд, що все добре і йти на сцену! Дуже круто показали основний “гріх“ - як виконавці в підготовці над піснею майже завжди перестараються з постановкою, вбранням 😂😂😂 Такий дитячий, але дуже милий момент (спойлер!), що співаки ніколи не дорослішають, вірять в мрію, ельфів і справедливість! Все так!!!“.