Джамала похвасталась селфи с известной голливудской актрисой
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Украинская певица, победительница “Евровидения 2016“ Джамала снялась в голливудском фильме. Картина, которая вышла на платформе Netflix, получила название “Евровидение: История огненной саги“ (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
В своем Инстаграм Джамала опубликовала несколько фото, сделанных во время съемок картины в Лондоне. На одном из них исполнительница запечатлена вместе с актрисой Рейчел Макадамс.
В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие, - написала Джа.
В посте она поделилась впечатлениями о происходившем с ней, о встречах с другими звездами и о самом фильме.
Как я снялась в фильме Netflix, или как затусила с Виллом Фереллом и Рэйчелл МакАдамс!🤪😂 ⠀ В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие! ⠀ На съемках меня впечатлило всё, начиная с бережного отношения к зелёным зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Всё выглядело потрясающе. И актёры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном. ⠀ Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу - “When strangers are coming”.... Дэн начинает петь “1944”! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием. ⠀ Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет. Моя любимая @loreenofficial, @elinanechayeva, с которой после съёмок мы обошли всю Оксфорд стрит в поисках игрушки для Эмира, душевный Рыбак, озорная и смешная @nettabarzi... Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно! И да, конечно, мы должны были встретиться все на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но... в этом году «река меняет русло» ⠀ «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) уже на @netflix! Приятного просмотра 😘 ⠀ #netflix #EurovisionMovie
А накануне Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома.
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