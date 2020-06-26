Джамала похвасталась селфи с известной голливудской актрисой

Украинская певица снялась в масштабном кинопроекте.

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Украинская певица, победительница “Евровидения 2016“ Джамала снялась в голливудском фильме. Картина, которая вышла на платформе Netflix, получила название “Евровидение: История огненной саги“ (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).

В своем Инстаграм Джамала опубликовала несколько фото, сделанных во время съемок картины в Лондоне. На одном из них исполнительница запечатлена вместе с актрисой Рейчел Макадамс.

В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие, - написала Джа.

В посте она поделилась впечатлениями о происходившем с ней, о встречах с другими звездами и о самом фильме.

А накануне Джамала показала трогательные кадры с выписки из роддома.

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