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Певица Sia стала бабушкой спустя год после усыновления двух 18-летних парней

Комментариев: 1
44-летняя артистка обзавелась двумя внуками.
Певица Sia стала бабушкой спустя год после усыновления двух 18-летних парней
Певица Sia стала бабушкой спустя год после усыновления двух 18-летних парней
GettyImages

В мае 2020 года всемирно известная австралийская исполнительница Sia подтвердила слухи о том, что в прошлом году стала приемной мамой двух 18-летних парней.

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А спустя месяц 44-летняя артистка ошарашила поклонников новостью, что уже стала бабушкой. У одного из ее приемных сыновей родилось двое детей. Об этом Sia рассказала в эфире программы Zane Lowe's Apple Music. 

“У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто “милочка“, по примеру Крис Дженнер“, - поделилась новоиспеченная бабушка.

Ранее сообщалось, что актриса сериала “Оранжевый - хит сезона“ Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут.

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Теги: Sia
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.07.2020, 13:46
Оценка:  0
гость
Усыновила 18-летних, и на законных основаниях может реализовать свои извращенные сексуальные фантазии, свою похоть!
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