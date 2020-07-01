44-летняя артистка обзавелась двумя внуками.

Певица Sia стала бабушкой спустя год после усыновления двух 18-летних парней GettyImages

В мае 2020 года всемирно известная австралийская исполнительница Sia подтвердила слухи о том, что в прошлом году стала приемной мамой двух 18-летних парней.

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А спустя месяц 44-летняя артистка ошарашила поклонников новостью, что уже стала бабушкой. У одного из ее приемных сыновей родилось двое детей. Об этом Sia рассказала в эфире программы Zane Lowe's Apple Music.

“У моего младшего сына родились двое детей. Я была в шоке, но сейчас все нормально. Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто “милочка“, по примеру Крис Дженнер“, - поделилась новоиспеченная бабушка.

Ранее сообщалось, что актриса сериала “Оранжевый - хит сезона“ Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут.

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