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Жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской

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Певица SLAVIA высказалась о дуэте Михаила Хомы и Оли Цибульской.
Жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской
Жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской
instagram.com/slavia_official

Супруга лидера популярной группы Dzidzio Михаила Хомы, украинская певица SLAVIA откровенно призналась, ревнует ли мужа к исполнительнице Оли Цибульской.

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В интервью ТСН артистка, настоящее имя которой Ярослава Хома, заявила, что не испытывает чувства ревности, ведь Михаил познакомился с Цибульской еще в юности и у нее на глазах. 

“Нет, не ревную. Вообще Оля и Дзидзьо познакомились на моих глазах, когда мы в юности все вместе ездили по вокальным фестивалям. Потом они с Михаилом потеряли связь, а мы с Олей продолжили общаться в соцсетях“, - вспомнила SLAVIA.

Оля Цибульская и жена Dzidzio
Оля Цибульская и жена Dzidzio
instagram.com/slavia_official

Кроме того, жена Хомы высказалась о его дуэтных песнях с Олей. Ярослава отметила, что ее собственный хит “Я тобі не мамка“ ей нравится больше, чем совместные песни Dzidzio и Цибульской.

“Насчет их дуэта, можно об этом много говорить, хвалить или критиковать. А можно просто взять и сделать лучше. Я выбрала второй вариант, и мне моя работа нравится гораздо больше“, - призналась SLAVIA.

Свадьба Михаила Хомы и Ярославы Притулы
Свадьба Михаила Хомы и Ярославы Притулы
instagram.com/slavia_official

Напомним, ранее жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе.

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Теги: slavia, Dzidzio, Оля Цибульская
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Источник: tsn.ua

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