Жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской
Супруга лидера популярной группы Dzidzio Михаила Хомы, украинская певица SLAVIA откровенно призналась, ревнует ли мужа к исполнительнице Оли Цибульской.
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В интервью ТСН артистка, настоящее имя которой Ярослава Хома, заявила, что не испытывает чувства ревности, ведь Михаил познакомился с Цибульской еще в юности и у нее на глазах.
“Нет, не ревную. Вообще Оля и Дзидзьо познакомились на моих глазах, когда мы в юности все вместе ездили по вокальным фестивалям. Потом они с Михаилом потеряли связь, а мы с Олей продолжили общаться в соцсетях“, - вспомнила SLAVIA.
Кроме того, жена Хомы высказалась о его дуэтных песнях с Олей. Ярослава отметила, что ее собственный хит “Я тобі не мамка“ ей нравится больше, чем совместные песни Dzidzio и Цибульской.
“Насчет их дуэта, можно об этом много говорить, хвалить или критиковать. А можно просто взять и сделать лучше. Я выбрала второй вариант, и мне моя работа нравится гораздо больше“, - призналась SLAVIA.
Напомним, ранее жена Dzidzio показала фигуру в купальнике в новом клипе.
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