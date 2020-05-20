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Певица Sia заявила, что усыновила двух 18-летних парней

Комментариев: 1
Артистка раскрыла новые подробности личной жизни.
Певица Sia заявила, что усыновила двух 18-летних парней
Певица Sia заявила, что усыновила двух 18-летних парней
Getty Images

Всемирно известная австралийская исполнительница Sia подтвердила слухи о том, что стала приемной мамой двух детей. В интервью для программы SiriusXM The Morning Mash Up певица призналась, что в прошлом году усыновила 18-летних парней.

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44-летняя знаменитость заявила, что ребята слишком взрослые для усыновления, поэтому у них было мало шансов попасть в приемную семью.

“В прошлом году я усыновила двоих сыновей. Им обоим было по 18 лет, а сейчас - по 19. Они были уже очень взрослыми для усыновления, поэтому у них почти не было шансов попасть в приемную семью. Я их очень люблю“, - поделилась Sia.

Артистка добавила, что ее приемным сыновьям пока сложно адаптироваться к новой жизни. На карантине парни решили заняться образованием.

Напомним, ранее певица Sia призналась, что страдает от серьезного недуга.

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Теги: Sia
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.05.2020, 13:07
Оценка:  0
гость
Хочу удочерить двух 18-летних дочек.
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