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Актриса сериала "Оранжевый - хит сезона" Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут

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35-летняя звезда показала фото с возлюбленной.
Актриса сериала "Оранжевый - хит сезона" Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут
Актриса сериала "Оранжевый - хит сезона" Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут
GettyImages

Американская актриса Тейлор Шиллинг, которая прославилась благодаря роли Пайпер Чепмен в сериале Netflix “Оранжевый - хит сезона“, публично рассказала о своей сексуальной ориентации.

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В воскресенье, 28 июня, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя знаменитость совершила каминг-аут, опубликовав романтическое фото с возлюбленной. Шиллинг разместила в своем аккаунте публикацию художницы Эмили Ритц. 

“Я очень горжусь, что я рядом с тобой, Тейлор. Счастливого Прайда!“, - говорится в сообщении.

Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут
Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут
скриншот

Напомним, ранее актриса сериала “Ривердэйл“ Лили Рейнхарт призналась в бисексуальности.

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Теги: Тейлор Шиллинг, Оранжевый - хит сезона
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