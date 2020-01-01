Актриса сериала "Оранжевый - хит сезона" Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут

35-летняя звезда показала фото с возлюбленной.

Американская актриса Тейлор Шиллинг, которая прославилась благодаря роли Пайпер Чепмен в сериале Netflix “Оранжевый - хит сезона“, публично рассказала о своей сексуальной ориентации.

Читай также: Ходор, Шелдон Купер, Белла Свон и еще 12 самых знаменитых геев

В воскресенье, 28 июня, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя знаменитость совершила каминг-аут, опубликовав романтическое фото с возлюбленной. Шиллинг разместила в своем аккаунте публикацию художницы Эмили Ритц.

“Я очень горжусь, что я рядом с тобой, Тейлор. Счастливого Прайда!“, - говорится в сообщении.

Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут скриншот

Напомним, ранее актриса сериала “Ривердэйл“ Лили Рейнхарт призналась в бисексуальности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.