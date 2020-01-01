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Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом

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Певица вышла за артиста еще три года назад.
Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом
Настя Каменских рассказала о секретной свадьбе с Потапом
instagram.com/kamenskux

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Оказывается, Настя Каменских и Потап женились дважды. Первая и тайная свадьба артистов состоялась в Лас-Вегасе в 2017 году. Об этом певица рассказала в программе “Светская жизнь“.

Так, пара, которая в прошлом году устроилась роскошную свадьбу под Киевом, впервые поженилась еще три года назад.

Алексей мне сделал предложение и где-то через полгода мы попали в Лас-Вегас на гастроли. Лешка подходит и говорит: “У тебя есть три часа. У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил“. А я говорю: “А свадебное платье?“. На что Алексей ответил: “Слушай, здесь шоппинг молл. Там ты белое платье можешь купить, а там я видел где-то обручальные кольца. Поехали!“, - рассказала NK.

Для церемонии Настя выбрала простое белое платье свободного кроя, а Потап - белые шорты, футболку и серый пиджак.

"Светская жизнь"

Недавно Потап поздравил Настю Каменских с первой годовщиной свадьбы.

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Теги: Настя Каменских, Потап, свадьба
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