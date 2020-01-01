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NK показала фото со свадьбы с Потапом

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Звездная пара празднует "ситцевую" свадьбу.
NK показала фото со свадьбы с Потапом
NK показала фото со свадьбы с Потапом
instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап сегодня, 23 мая, отмечают первую годовщину свадьбы. С “ситцевой“ свадьбой возлюбленные поздравляют друг друга в Инстаграме. 

Ранее Потам разместил фотографию в своем профиле и признался Насте в любви. Теперь исполнительница также поделилась снимком со дня свадьбы и рассказала, что для нее любовь.

Ни свадьба, ни роспись, ни первая годовщина, ни все последующие не имеют никакого значения! Самое главное - это необыкновенная и необъяснимая связь между нами! Которая заставляет верить во все легенды и истории о счастье, о настоящих узах свыше! Люди могут прожить всю жизнь в браке так и не познав истинной любви, а ведь именно она главное и основополагающее чувство! Мой отец всегда говорил, что любовь приходит как солнечный удар. И я желаю, чтобы каждый человек в мире познал и прочувствовал его! Ведь любовь - это такое счастье, - высказалась NK.

instagram.com/kamenskux

Фанаты звездной пары принялись осыпать супругов комплиментами и поздравлять с годовщиной свадьбы:

  • “Как приятно на вас смотреть. Эта нежность в глазах“
  • “Самая долгожданная мною свадьба в моей жизни, мечта родом из детства. Вы заставляете верить в любовь, спасибо!“
  • “Очень красивые!!! Долгой и прекрасной совместной жизни вам!“.
     

 Ранее актриса Ольга Сумская позировала в постели в шелковом неглиже.

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Теги: Настя Каменских, Потап, свадьба, годовщина
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