NK показала фото со свадьбы с Потапом

Звездная пара празднует "ситцевую" свадьбу.

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Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап сегодня, 23 мая, отмечают первую годовщину свадьбы. С “ситцевой“ свадьбой возлюбленные поздравляют друг друга в Инстаграме.

Ранее Потам разместил фотографию в своем профиле и признался Насте в любви. Теперь исполнительница также поделилась снимком со дня свадьбы и рассказала, что для нее любовь.

Ни свадьба, ни роспись, ни первая годовщина, ни все последующие не имеют никакого значения! Самое главное - это необыкновенная и необъяснимая связь между нами! Которая заставляет верить во все легенды и истории о счастье, о настоящих узах свыше! Люди могут прожить всю жизнь в браке так и не познав истинной любви, а ведь именно она главное и основополагающее чувство! Мой отец всегда говорил, что любовь приходит как солнечный удар. И я желаю, чтобы каждый человек в мире познал и прочувствовал его! Ведь любовь - это такое счастье, - высказалась NK.

instagram.com/kamenskux

Фанаты звездной пары принялись осыпать супругов комплиментами и поздравлять с годовщиной свадьбы:

“Как приятно на вас смотреть. Эта нежность в глазах“

“Самая долгожданная мною свадьба в моей жизни, мечта родом из детства. Вы заставляете верить в любовь, спасибо!“

“Очень красивые!!! Долгой и прекрасной совместной жизни вам!“.



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