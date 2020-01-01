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"Пятничное настроение": Похудевшая Каменских удивила сменой имиджа

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Похоже, звезде пришлась по вкусу ее новая прическа с прямыми волосами - и она делает много фото.

"Пятничное настроение": Похудевшая Каменских удивила сменой имиджа
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских активно занималась спортом весь карантин и даже проводила онлайн тренировки для подписчиков - и результат, как говорится, налицо. На новых фото звезда выглядит не просто стройной, а этакой худышкой с рельефным прессом, изящными руками и ножками.

Так, на свежих снимках в Инстаграм Настя показала обновленную фигуру в весьма откровенном наряде - звезда позировала в коротеньких джинсовых шортах и кроп-топе салатового цвета с оригинальной молнией. Образ Каменских дополнили выпрямленные волосы, уложенные красивыми волнами.

Желаю всем яркой пятницы 💚

Какое фото больше нравится? 📷 1 или 2? - написала Каменских. 

"Пятничное настроение": Похудевшая Каменских удивила сменой имиджа
instagram.com/kamenskux

"Пятничное настроение": Похудевшая Каменских удивила сменой имиджа
instagram.com/kamenskux

Фолловеры похвалили пятничный образ Насти и назвали ее в комментариях "шикарной дамочкой".

Ранее мы писали, что Каменских изумила Сеть новым видео.

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Теги: Настя Каменских, образы звезд, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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