Сергей Притула впервые откровенно высказался о разводе с первой женой

Ведущий опроверг слухи о том, что бросил семью ради Екатерины Сопельник.

Известный украинский ведущий, звезда Нового канала, лидер юмористического проекта “Варьяты-шоу“ и общественный деятель Сергей Притула впервые рассказал о причинах расставания с первой женой Юлией.

Читай также: Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах

В интервью для программы “Зірковий шлях“ шоумен опроверг слухи, что якобы его нынешняя супруга Екатерина Сопельник разрушила его первый брак. Сергей отметил, что причиной расставания с Юлией стали частые семейные конфликты. Пара долгое время пыталась сохранить отношения, но в итоге они пришли к общему решению разойтись.

Кроме того, Притула заявил, что его роман с Екатериной начался только тогда, когда брак с Юлией трещал по швам. Артист вспомнил, что на момент свадьбы с Екатериной в 2015 году, его экс-жена уже была беременна от другого мужчины. Чтобы бывшей возлюбленной было комфортно воспитывать маленького ребенка, Сергей подарил ей квартиру.

“Когда я женился, моя бывшая жена уже собиралась рожать. Но если разводятся двое, то надо создать какой-то образ засранца, который добился чего-то и бросил бедную и настрадавшуюся жену. Не зная, что я продолжал жить на 30 квадратных метрах, но купил своей бывшей 150 квадратных метров в два яруса, чтобы она чувствовала себя максимально комфортно в плане воспитания маленького ребенка“, - поделился ведущий.

Сергей Притула с женой Екатериной и детьми instagram.com/siriy_ua

Ранее мы назвали ТОП-10 малоизвестных фактов о Сергее Притуле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.