Какие фразы Сергея Притулы характеризуют его как яркую личность с твердыми убеждениями .

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах Пресс-служба

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Сегодня, 22 июня, популярный и всеми любимый телеведущий, ведущий «Хто зверху?», «Вар’яти-шоу» (Новый канал) и других проектов Сергей Притула отмечает день рождения. Ему исполняется 39 лет. По такому поводу мы собрали пять лучших цитат ведущего о работе, семье и личных убеждениях

О вере в себя

Я вірю в себе. Кожен кує своє щастя. Якщо ти не віриш у себе, як ти тоді досягнеш щастя? Головне, щоб віра в себе не переросла в надмірну самовпевненість. Але якщо не ставити високі планки, на що можна претендувати взагалі?

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах Пресс-служба

О суеверности

Я не вірю у збіг обставин. Я вірю в закономірність дій і наслідків. Можна називати як завгодно: доля, зорі стали тощо. Та будь що виходить з дій, які мають свої наслідки.

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах Пресс-служба

О работе

Ніколи в житті не займався тим, що не в кайф. Я не можу собі уявити, що ходжу на роботу, яку не люблю. Ти ж тоді і сам нещасливий, і інших такими робиш, бо бачиш у тих людях причину свого дискомфорту.

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах Пресс-служба

Об украинцах

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Так, ми не ідеальні. Подекуди легковажні, подекуди інфантильні. Але!!! Найгірше, що можна зараз вигадувати – це байки про те, що українці якісь не такі, тупі й погані! Це гірше, ніж паніка. Бо це просто брехня. Як волонтер я, напевно, знаю, який насправді є український народ. Знаю, хто допомагав, і як! Знаю, що перед обличчям загрози ми вміємо єднатись незалежно від статі, віку, соціального положення чи віросповідання!

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах Пресс-служба

О жизненном кредо

Воно звучить так: «Ми, Притули, нікому нічого не винні». Мій покійний батько колись мене вчив, що ми завжди маємо розраховувати на свої сили й не залежати від інших людей, не лізти в борги і так далі. Тому ми з братом намагаємося бути самостійними, допомагати мамі і таким чином давати приклад своїм дітям.

Ранее мы писали, что Сергей Притула показал необычный отдых с семьей.

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