Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах

Комментариев: 0
Какие фразы Сергея Притулы характеризуют его как яркую личность с твердыми убеждениями .

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Пресс-служба

Читай также: Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем

Сегодня, 22 июня, популярный и всеми любимый телеведущий, ведущий «Хто зверху?», «Вар’яти-шоу» (Новый канал) и других проектов Сергей Притула отмечает день рождения. Ему исполняется 39 лет. По такому поводу мы собрали пять лучших цитат ведущего о работе, семье и личных убеждениях

  • О вере в себя

Я вірю в себе. Кожен кує своє щастя. Якщо ти не віриш у себе, як ти тоді досягнеш щастя? Головне, щоб віра в себе не переросла в надмірну самовпевненість. Але якщо не ставити високі планки, на що можна претендувати взагалі?

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Пресс-служба

  • О суеверности

Я не вірю у збіг обставин. Я вірю в закономірність дій і наслідків. Можна називати як завгодно: доля, зорі стали тощо. Та будь що виходить з дій, які мають свої наслідки.

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Пресс-служба

  • О работе

Ніколи в житті не займався тим, що не в кайф. Я не можу собі уявити, що ходжу на роботу, яку не люблю. Ти ж тоді і сам нещасливий, і інших такими робиш, бо бачиш у тих людях причину свого дискомфорту.

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Пресс-служба

  • Об украинцах

Читай также: Сергей Притула рассказал о себе неизвестный факт

Так, ми не ідеальні. Подекуди легковажні, подекуди інфантильні. Але!!! Найгірше, що можна зараз вигадувати – це байки про те, що українці якісь не такі, тупі й погані! Це гірше, ніж паніка. Бо це просто брехня. Як волонтер я, напевно, знаю, який насправді є український народ. Знаю, хто допомагав, і як! Знаю, що перед обличчям загрози ми вміємо єднатись незалежно від статі, віку, соціального положення чи віросповідання!

Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Сергею Притуле - 39: ТОП-5 цитат телеведущего о работе, семье и украинцах
Пресс-служба

  • О жизненном кредо

Воно звучить так: «Ми, Притули, нікому нічого не винні». Мій покійний батько колись мене вчив, що ми завжди маємо розраховувати на свої сили й не залежати від інших людей, не лізти в борги і так далі. Тому ми з братом намагаємося бути самостійними, допомагати мамі і таким чином давати приклад своїм дітям.

Ранее мы писали, что Сергей Притула показал необычный отдых с семьей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Сергей Притула, день рождения, цитаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь