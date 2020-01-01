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Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем

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Сергей Притула однажды чуть не женился на спор - какие еще секреты скрывал сегодняшний звездный именинник .

Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем
Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем
Пресс-служба

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Сегодня, 22 июня, ведущий Нового канала Сергей Притула празднует свое 39-летие. Казалось бы, за все годы работы Притулы на ТВ зрители узнали о любимом ведущем все, что только можно было узнать. Поэтому предлагаем вам подборку малоизвестных фактов о Сергее, которые точно вас удивят

  • О Сергее Притуле написали книгу

Дело было так. Еще в 2011 году на радио Новой Зеландии прошел конкурс, победитель которого получил сомнительный приз – поездку в Украину с целью секс-туризма. Узнав об этом, Сергей Притула инициировал акцию в ответ, получившая название «На Зеландию!» Передать новозеландцам «привет» от Украины поехал писатель и путешественник Максим Кидрук. Все это Кидрук запечатлел в своей книге «На Зеландию!»

  • Сергей Притула учился в Малой Академии Наук Украины

В 1997 году занял второе место по Украине на защите научной работы.

  • Однажды Сергея Притулу забрали в отделение полиции

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История произошла в Луганской области, где Сергей пребывал с волонтерской миссией. По случайности военные на одном из блок-постов области, не узнав Притулу, вызвали полицию из-за отсутствия у ведущего документов, устанавливающих личность. Но все закончилось благополучно!

  • Притула – большой меломан

Иногда перед началом съемок «Хто зверху?», «Дети против звезд» и других проектов, которые создает Новый канал, Сергей просит включить музыку на площадке. Также ведущий любит послушать ее в машине.

Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем
Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем
Пресс-служба

Я зазвичай коли їжджу, слухаю радіо, – говорит Притула. – Навіть інколи не знаю імен і прізвищ тих, хто співає. Просто подобається пісня, і я їду й підспівую.

  • Супруга Сергея Катерина придумала забавное прозвище мужу

Я взагалі-то не люблю оцих пискливих звернень, але є одне… – признается Сергей. – Коли я роблю якісь правильні речі, і вони поліпшують життя моєї сім’ї, приходжу потім додому, а мене дружина зустрічає на порозі і каже: «Прийшла моя Вумна Вутка».

  • Сергей Притула не умеет кататься на велосипеде

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Этот удивительный факт Притула несколько раз озвучивал в эфире шоу «Хто зверху?», которое показывает Новый канал.

  • В университете Притулу чуть не выгнали за месяц до получения диплома

Это могло случиться из-за того, что будущий ведущий был предводителем студенческого митинга.

  • После переезда в Киев Сергей Притула снимал квартиру вместе с участниками группы «СКАЙ»

Ми жили на вулиці Патріса Лумумби (зараз – Іоанна Павла II) тусовкою з групою «СКАЙ», і там, звісно, був дурдом! – смеется ведущий.

Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем
Сергею Притуле – 39: ТОП-10 малоизвестных фактов о ведущем
Пресс-служба

  • Сергей – поклонник знаменитых актрис – Веры Фармиги и Кэтрин Винник

Обе актрисы имеют украинское происхождение и добились успеха в своем деле, а это – повод для гордости! Сергей Притула недавно признался, что мечтает пригласить их на концерт «Вар’яти-шоу» во время гастролей по США и Канаде.

  • Однажды в молодости Сергей Притула чуть не женился на спор

Мы поздравляем Сергея с днем рождения и желаем ему много вдохновения, сил, крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия в семье!

Ранее мы писали, что Сергей Притула признался, что его не устраивает в собственной внешности. 

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Теги: Сергей Притула, день рождения, малоизвестные факты
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Источник: IVONA)bigmir.net

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