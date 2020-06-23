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Именинник Сергей Притула поделился праздничным фото

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Ведущий отпразновал 39-летие в семейном кругу.
Именинник Сергей Притула поделился праздничным фото
Именинник Сергей Притула поделился праздничным фото
instagram.com/siriy_ua

В понедельник, 22 июня, украинский ведущий, глава юмористического проекта “Варьяты-шоу“ и общественный деятель Сергей Притула отметил день рождения. Знаменитости исполнилось 39 лет.

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Именинник решил отпраздновать в Карпатах вместе со своей семьей. Так, на странице Притулы в Инстаграм появился свежий кадр, где он запечатлен в компании жены Екатерины, Екатериной, сыном Дмитрием, племянником Даниилом и дочерью Соломией.

“39! Сподіваюсь, цього разу візит в Карпати обійдеться без зламаних кінцівок;)))!!!“, - подписал милый кадр звезда Нового канала.

Именинник Сергей Притула поделился праздничным фото
Именинник Сергей Притула поделился праздничным фото
скриншот

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Отметим, что у Сергея уже уже сложилась традиция отмечать день рождения в Карпатах. Однако, прошлогоднее празднование с друзьями закончилось травмой - Сергей сломал ногу.

Наомним, ранее Сергей Притула рассказал, что мог и не получить диплом.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: Ivona bigmir)net

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