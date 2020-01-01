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Экс-жена рэпера Сереги высказалась о первом судовом заседании

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Бывшие супруги с помощью суда выясняют, с кем будут жить их сыновья.
Экс-жена рэпера Сереги высказалась о первом судовом заседании
Экс-жена рэпера Сереги высказалась о первом судовом заседании
instagram.com/polina_lola

В понедельник, 22 июня, состоялось первое судебное заседание по делу относительно детей белорусского рэп-исполнителя Сереги и его экс-возлюбленной Полины Ололо. Об этом сообщила сама Полина на своей странице в Инстаграм.

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Женщина отметила, что суд должен был решить, с кем будут проживать сыновья Платон и Марк. Однако звездный отец не пришел на заседание.

“22.06 первое судебное заседание. Решается дальнейшая судьба моих детей. Принимается решение, с кем из родителей будут проживать мои мальчики. Сергей неоднократно "отсылал" своих подписчиков именно к этой дате. А когда я нашла детей и его на конной базе под Киевом, он продолжал бравировать двадцать вторым июня ... Однако в суд Сергей не явился. Вместо него пришёл “новенький“, - написала Полина.

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Ололо обвинила исполнителя в намеренном затягивании судового процесса. По ее словам, Серега всего за день до слушания сменил адвоката, который попросил у суда время на ознакомление с материалами дела. Следующее слушание состоится 20 июля.

“Это примитивная рокировка при которой, адвокат как бы только вчера приступил к делу, а поэтому просит у суда время на ознакомление с материалами. Делается это с целью затягивания процесса. Таким образом, моих детей продолжают зомбировать, что у их матери нет денег, что она им не нужна, что у дедушки сильно болит и сердце и тд. Я не знаю, где находятся мои мальчики и не имею ни малейшей возможности их увидеть. Следующий суд 20.07. Я не сдамся, так и знайте“, - заявила Ололо.

Экс-жена рэпера Сереги высказалась о первом судовом заседании
Экс-жена рэпера Сереги высказалась о первом судовом заседании
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Напомним, ранее Полина Ололо рассказала, как пыталась забрать детей из харьковской школы.

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Теги: Серега, Полиграф ШарикOFF, Полина Ололо
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Источник: Ivona bigmir)net

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