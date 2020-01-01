Полина Ололо рассказала, как пыталась забрать детей из харьковской школы

Экс-жена рэпера Сереги хотела вернуть сыновей в киевский лицей.

Бывшая жена известного рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF), Полина Ололо сообщила в Инстаграм об очередной поездке в Харьков за детьми. По ее словам экс-муж устроил сыновей в Технологический лицей №9.

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Полина подала заявление об отчислении Марка и Платона в связи с переводом в другое учебное заведение. Звездная мама решила вернуть сыновей в киевскую школу, где они учились с первого класса.

“Мой вчерашний день начался в 5 утра ....опять дорога в Харьков. Я не имею права сдаться и предать своих детей.....сражение - это кропотливая работа каждый день, каждую секунду. В последнюю неделю я занималась подготовкой к суду по обозначению местам жительства моих детей 22.06 и переводом в лицей в город Киев, готовясь к их скорейшему возвращению. В 12 дня я была в Харькове Технологическом лицеи 9, в который, мой бывший муж оформил детей на обучение. Мной была подано заявление об отчислении моих детей в связи с переводом в школу Киева где они учились с первого класса, к своим друзьям и любимым учителям“, -написала женщина.

Ололо отметила, что дети могут быть отчислены по заявлению одного из родителей. Однако, директор лицея позвонила Сереге, после чего сообщила Полине, что отец против отчисления.

“Согласно правилам принятия и отчисления, по заявлению из одного из родителей дети должны быть отчислены на протяжении одного рабочего дня на что должен был выдан указ про отчисление. Однако ничего сделано не было! Было шоу и театральное выступление, возможно уклон лицея не только технический... Мне рассказывали 3 часа что документы готовятся, всё оформляется и сейчас мне их отдадут. Потом мне рассказывали, что нет медсестры и сейчас будут открывать двери медпункта. Приблизительно в 16 часа мне в ультимативной форме сообщили, что по факсу пришло заявления отца, что он ПРОТИВ. Заявление написано как будь-то маркёром чуть ли не на салфетке, нотариально не заверено и без документов, подтверждающих личность отправителя. И настоятельно не хотели принимать мое заявление и завизировать его! Мной в тот же час была вызвана полиция, адвокат, гражданское движение “ОПОРА“, участковый. Директору часами объясняли, что она действует НЕЗАКОННО! Но тем не менее она всё ровно отказалась выдать документы. Потом была скорая, потому что директору школы резко стало плохо и бегая по коридорам она общалась с “неким“ Сергеем (есть видео фиксация). После хождения по коридорам то в один кабинет, то в другой, директор Денесюк Любовь Ивановна, взяв свои вещи, покинула школу!“, - поделилась Ололо.

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Полина написала два заявления в полицию на директора и замдиректора лицея. Позже она также вызвала представителя Администрации Киевского района “Харьковского городского совета“ и только после этого в 18 часов заявление Полины на отчисление детей была принято.

“Заместитель директора пропала в стенах лицея, не отвечая ни на один наш вопрос. Далее в лицей мы вызвали представителя с Администрации Киевского района, и только после это в 18.00 мое заявление было принято! Конечно, было написано в полицию два заявления на незаконное действие директора, за незаконные действия и злоупотребление служебным положением. Я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям власти города Харькова и города Киева, кто имеет смелость защитить многодетную мать от произвола власти и беззакония!“, – подытожила Полина.

Полина Ололо рассказала, как пыталась забрать детей из харьковской школы Скриншот

Напомним, ранее рэпер Серега впервые прокомментировал конфликт с экс-женой Полиной Ололо.

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