"Едва сдерживал гнев": Полина Ололо сообщила о встрече с экс-мужем Серегой

Бывшая жена рэпера заявила на него в полицию.

В понедельник, 25 мая, бывшая жена известного рэпера Сереги (Полиграф ШарикOFF), Полина Ололо сообщила, что впервые за несколько месяцев встретилась с одним из сыновей. По словам женщины, в феврале музыкант забрал у нее детей и не дает с ними видеться.

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На своей странице в Инстаграм Полина рассказала о второй попытке увидеться с обоими детьми. Ололо отметила, что младший сын Платон попросил ее приехать на следующий день. Однако, на этот раз ее встретил экс-муж.

“Как Вы помните, вовремя моей встречи с Платоном, ребёнок попросил меня приехать на следующий день. И я приехала. На пороге отеля Еквидас, где живут мои дети, мы в лоб в лоб встретились с самим Господином Пархоменко! - Снимаете? - Позови, пожалуйста, детей. - Ага... Сергей закрыл дверь у нас перед носом. Но мы с @alla_a7 отступать не собирались. Прошли на ресепшн отеля и ждали. Я очень надеялась, что дети выйдут. Через некоторое время вышел Сергей. Едва сдерживая гнев и нервно сжимая кулаки он заставлял нас уехать“.

Полина отметила, что ее бывший возлюбленный сильно изменился внешне. Также она добавила, что ей вновь не удалось увидеться с сыновьями. Охранник гостиницы попросил Ололо и ее подругу-журналистку уйти.

“Позволю себе сказать, этот конфликт необратимо меняет когда-то близкого мне человека: Сергей заметно постарел, лицо превратилось в злобную гримасу, а нервы выдавали неуверенность и панику. Позже пришёл охранник и попросил нас покинуть гостиницу, в которой находятся мои малолетние дети!“.

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После этого Полина приняла решение вызвать полицию и написать заявление. По словам женщины, Серега отказался давать объяснения сотруднику правоохранительных органов.

“Я вызвала полицию. Мне пришлось написать заявление и зафиксировать факт нарушения моих прав. Сергей давать пояснения сотруднику милиции отказался. Я буду бороться за своих детей до последнего вздоха и не остановлюсь не перед чем“.

Также Полина Ололо ответила хейтерам, которые заявляют, что якобы она все это делает только ради пиара.

“Меня попытались выставить обманщицей, мстительной обиженной женщиной, которая клевещет на своего бывшего и пиарится. Каждое слово, которое я пишу или говорю, я могу подтвердить доказательствами. Дорогие люди, а особенно те, кто меня не знает, у меня было 14(!) лет с нашего знакомства для того, чтобы пиариться. Вы обо мне хоть раз слышали за это время?“.

Напомним, ранее экс-жена Сереги заявила, что рэпер хочет незаконно вывезти детей за границу.

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