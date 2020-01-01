"Евровидение 2021": Организаторы изменили правила конкурса

Из-за пандемии коронавируса создателям «Евровидения» пришлось пересмотреть условия участия шоу.

В понедельник, 15 июня, Европейский вещательный союз объявил даты проведения “Евровидения 2021“ в Роттердаме. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, а грандиозный финал состоится – 22 мая.

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А спустя три дня стало известно, что музыкальное мероприятие проведут по новым правилам. На официальном сайте “Евровидения“ организаторы сообщили, что даже в следующем году будут соблюдать все возможные меры безопасности. Для этого создатели конкурса приняли решение разрешить участникам записывать фонограмму бэк-вокала. Таким образом, представители стран-участниц смогут прилететь в Нидерланды с меньшей делегацией и снизить техническую нагрузку на вещателей.

Напомним, что “Евровидение 2020“ отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо конкурса в день финала организаторы показали альтернативное шоу “Eurovision: Europe Shine A Light”.

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