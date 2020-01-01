Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Евровидение 2020": Где и когда смотреть шоу “Eurovision: Europe Shine A Light”

Комментариев: 0
Организаторы конкурса покажут альтернативное онлайн-шоу в день финала отмененного "Евровидения 2020".
Где смотреть онлайн Eurovision 2020: Europe Shine A Light
Где смотреть онлайн Eurovision 2020: Europe Shine A Light
eurovision.tv

В конце марта Европейский вещательный союз объявил, что создаст альтернативное шоу вместо “Евровидения 2020“, которое отменили из-за пандемии коронавируса. Новый проект получил название “Eurovision: Europe Shine A Light“ (“Евровидение: Европа, зажги свет“. Шоу покажут в субботу,16 мая, в день когда должен был состояться финал нынешнего конкурса.

Читай также: “Евровидение 2020“: Смотреть первую часть онлайн-концерта “Eurovision Song Celebration“

Уже известно, что в спецпрограмме зрители услышать все 41 конкурсные песни “Евровидения 2020“, а также каверы на хиты прошлых лет. Кроме того, в шоу примут участие фанаты конкурса. В прямом эфире хор поклонников “Евровидения“ исполнит хит “What's Another Year“ двукратного победителя конкурса Джонни Логана.

Шоу проведут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были стать ведущими “Евровидения 2020“. Специальные вставки создаст Никки де Джагер, которая должна была стать онлайн-ведущей конкурса.

Читай также: Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен “Евровидения“

Транслировать шоу “Eurovision: Europe Shine A Light“ по ТВ будут все страны-участницы “Евровидения 2020“, а также Черногория, Босния и Герцеговина, Казахстан и Косово. Кроме того, программу можно будет посмотреть на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

В Украине концерт “Eurovision: Europe Shine а Light“ в прямом эфире 16 мая будут показывать телеканалы СТБ и UA: Первый. Трансляция начнется в 22:00.

Смотреть онлайн “Eurovision 2020: Europe Shine A Light“:

Ранее мы писали, как Go_A готовится к онлайн-концерту “Евровидения 2020“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Евровидение 2020, Europe Shine a Light, смотреть онлайн, евровидение смотреть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь