"Евровидение 2020": Где и когда смотреть шоу “Eurovision: Europe Shine A Light”

Организаторы конкурса покажут альтернативное онлайн-шоу в день финала отмененного "Евровидения 2020".

В конце марта Европейский вещательный союз объявил, что создаст альтернативное шоу вместо “Евровидения 2020“, которое отменили из-за пандемии коронавируса. Новый проект получил название “Eurovision: Europe Shine A Light“ (“Евровидение: Европа, зажги свет“. Шоу покажут в субботу,16 мая, в день когда должен был состояться финал нынешнего конкурса.

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Уже известно, что в спецпрограмме зрители услышать все 41 конкурсные песни “Евровидения 2020“, а также каверы на хиты прошлых лет. Кроме того, в шоу примут участие фанаты конкурса. В прямом эфире хор поклонников “Евровидения“ исполнит хит “What's Another Year“ двукратного победителя конкурса Джонни Логана.

Шоу проведут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые должны были стать ведущими “Евровидения 2020“. Специальные вставки создаст Никки де Джагер, которая должна была стать онлайн-ведущей конкурса.

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Транслировать шоу “Eurovision: Europe Shine A Light“ по ТВ будут все страны-участницы “Евровидения 2020“, а также Черногория, Босния и Герцеговина, Казахстан и Косово. Кроме того, программу можно будет посмотреть на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

В Украине концерт “Eurovision: Europe Shine а Light“ в прямом эфире 16 мая будут показывать телеканалы СТБ и UA: Первый. Трансляция начнется в 22:00.

Смотреть онлайн “Eurovision 2020: Europe Shine A Light“:

Ранее мы писали, как Go_A готовится к онлайн-концерту “Евровидения 2020“.

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