Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен "Евровидения"

Узнайте, какие песни за всю историю конкурса вошли в тройку лучших по мнению победителей Нацотбора 2020.

Во вторник, 12 мая, на официальном ютуб-канале песенного конкурса “Евровидение“ прошла трансляция первой части шоу “Eurovision Song Celebration“. В ролике показали выступления участников первого полуфинала отмененного “Евровидения 2020“, а также выступления страны-хозяйки Нидерланды и двух стран из Большой пятерки - Германии и Италии.

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Между клипами конкурсантов участники перепевали свои хиты в ином стиле, называли самые любимые песни за все время существования “Евровидения“. А в конце онлайн-трансляции фанаты конкурса станцевали под любимые хиты.

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Так, в ролике можно увидеть, как победители украинского нацотбора 2020 назвали ТОП-3 любимых треков Евровидения. На третьей строчке рейтинга группы Go_A оказалась победная песня Русланы “Wild Dances“.

Второе место у победителя “Евровидения 2015“ шведа Монса Сельмерлева и его песни “Heroes“.

А возглавила ТОП-3 любимых песен Go_A триумфаторка “Евровидения 2012“, шведская певица Лорин и ее легендарная композиция “Euphoria“.

Ранее сообщалось, что фанаты “Евровидения“ смогут выступит в онлайн-шоу “Europe Shine A Light“.

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