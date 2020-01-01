Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен "Евровидения"

Комментариев: 0
Узнайте, какие песни за всю историю конкурса вошли в тройку лучших по мнению победителей Нацотбора 2020.
Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен "Евровидения"
Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен "Евровидения"
instagram.com/go_a_band

Во вторник, 12 мая, на официальном ютуб-канале песенного конкурса “Евровидение“ прошла трансляция первой части шоу “Eurovision Song Celebration“. В ролике показали выступления участников первого полуфинала отмененного “Евровидения 2020“, а также выступления страны-хозяйки Нидерланды и двух стран из Большой пятерки - Германии и Италии.

Читай также: Go_A перепели знаменитый хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai

Между клипами конкурсантов участники перепевали свои хиты в ином стиле, называли самые любимые песни за все время существования “Евровидения“. А  в конце онлайн-трансляции фанаты конкурса станцевали под любимые хиты.

Читай также: Для иностранных фанов: Go_A выпустили новое лирик-видео “Соловей“

Так, в ролике можно увидеть, как победители украинского нацотбора 2020 назвали ТОП-3 любимых треков Евровидения. На третьей строчке рейтинга группы Go_A оказалась победная песня Русланы “Wild Dances“.

Второе место у победителя “Евровидения 2015“ шведа Монса Сельмерлева и его песни “Heroes“.

А возглавила ТОП-3 любимых песен Go_A триумфаторка “Евровидения 2012“, шведская певица Лорин и ее легендарная композиция “Euphoria“.

Ранее сообщалось, что фанаты “Евровидения“ смогут выступит в онлайн-шоу “Europe Shine A Light“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Евровидение 2020, Go_A
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь