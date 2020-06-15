"Евровидение 2021": Когда состоится песенный конкурс

Организаторы рассекретили даты проведения.

Европейский вещательный союз объявил даты и место проведения международного песенного конкурса “Евровидение 2021“.

Читай также: Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен “Евровидения“

Так, на официальной странице музыкального события появился ролик, в котором организаторы сообщили еврофанам, что следующее “Евровидение“ пройдет в нидерландском Роттердаме в концертном зале Ahoy Arena. Полуфиналы конкурса состоятся 18 и 20 мая, а грандиозный финал пройдет 22 мая.

Напомним, что “Евровидение 2020“ отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо конкурса в день финала организаторы показали альтернативное шоу “Eurovision: Europe Shine A Light”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.