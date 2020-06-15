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"Евровидение 2021": Когда состоится песенный конкурс

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Организаторы рассекретили даты проведения.
"Евровидение 2021": Когда состоится песенный конкурс
"Евровидение 2021": Когда состоится песенный конкурс
instagram.com/eurovision

Европейский вещательный союз  объявил даты и место проведения международного песенного конкурса “Евровидение 2021“.

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Так, на официальной странице музыкального события появился ролик, в котором организаторы сообщили еврофанам, что следующее “Евровидение“ пройдет в нидерландском Роттердаме в концертном зале Ahoy Arena. Полуфиналы конкурса состоятся 18 и 20 мая, а грандиозный финал пройдет 22 мая.

Напомним, что “Евровидение 2020“ отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо конкурса в день финала организаторы показали альтернативное шоу “Eurovision: Europe Shine A Light”.

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Теги: Евровидение 2021
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Источник: Ivona bigmir)net

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