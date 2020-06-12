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Наталья Могилевская выпустила мини-фильм о любви на карантине - видео

Комментариев: 1
Видео "Любов - то велика сила" состоит из пяти свежих клипов певицы.
Наталья Могилевская выпустила мини-фильм о любви на карантине - видео
Наталья Могилевская выпустила мини-фильм о любви на карантине - видео
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица Наталья Могилевская порадовала поклонников долгожданной премьерой. 11 июня звезда презентовала свой первый мини-фильм “Любов - то велика сила“.

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Видеоработа, режиссером которой выступил Герман Ненов, состоит из пяти клипов Могилевской. Ролики объединены общим сюжетом. Это история о любви взаперти. Главную роль в фильме исполнила сама Наталья. А ее возлюбленного сыграл Алексей Бусько.

Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.06.2020, 13:01
Оценка:  0
гость
Я реально не знаю неодного человека , который при виде этого чудища не захотел бы блевануть.
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