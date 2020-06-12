Наталья Могилевская выпустила мини-фильм о любви на карантине - видео

Видео "Любов - то велика сила" состоит из пяти свежих клипов певицы.

Народная артистка Украины, известная певица Наталья Могилевская порадовала поклонников долгожданной премьерой. 11 июня звезда презентовала свой первый мини-фильм “Любов - то велика сила“.

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Видеоработа, режиссером которой выступил Герман Ненов, состоит из пяти клипов Могилевской. Ролики объединены общим сюжетом. Это история о любви взаперти. Главную роль в фильме исполнила сама Наталья. А ее возлюбленного сыграл Алексей Бусько.

Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.

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