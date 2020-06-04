Само совершенство!: Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Народная артистка Украины, популярная исполнительница и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с поклонниками свежими кадрами из эффектной фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм артистка разместила четыре снимки, на которых она предстала в длинном белом платье с пайетками и тонкими бретелями. Автором снимков выступил фотограф Александра Порубаймых.
“Неуловимая, невесомая, космическая... Потрясающая фотосессия!“, - поделилась впечатлениями Могилевская.
Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.
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