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Само совершенство!: Наталья Могилевская поразила новой фотосессией

Комментариев: 1
Певица порадовала фанов эффектными кадрами.
Само совершенство!: Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Само совершенство!: Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, популярная исполнительница и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с поклонниками свежими кадрами из эффектной фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм артистка разместила четыре снимки, на которых она предстала в длинном белом платье с пайетками и тонкими бретелями. Автором снимков выступил фотограф Александра Порубаймых.

“Неуловимая, невесомая, космическая... Потрясающая фотосессия!“, - поделилась впечатлениями Могилевская.

Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Скриншот

Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Скриншот

Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Скриншот

Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Наталья Могилевская поразила новой фотосессией
Скриншот

Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.06.2020, 18:06
Оценка:  0
гость
да она поправилась на карантине....
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