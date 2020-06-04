Само совершенство!: Наталья Могилевская поразила новой фотосессией

Певица порадовала фанов эффектными кадрами.

Народная артистка Украины, популярная исполнительница и победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская поделилась с поклонниками свежими кадрами из эффектной фотосессии.

Читай также: “Любов - то велика сила“: Наталья Могилевская анонсировала выход мини-фильма

На своей странице в Инстаграм артистка разместила четыре снимки, на которых она предстала в длинном белом платье с пайетками и тонкими бретелями. Автором снимков выступил фотограф Александра Порубаймых.

“Неуловимая, невесомая, космическая... Потрясающая фотосессия!“, - поделилась впечатлениями Могилевская.

Наталья Могилевская поразила новой фотосессией Скриншот

Наталья Могилевская поразила новой фотосессией Скриншот

Наталья Могилевская поразила новой фотосессией Скриншот

Наталья Могилевская поразила новой фотосессией Скриншот

Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.