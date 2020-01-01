Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эксклюзивно на М1! Наталья Могилевская представит мини-фильм “Любов - то велика сила”

Комментариев: 0
Премьера мини-фильма состоится уже сегодня, 11 июня.
Эксклюзивно на М1! Наталья Могилевская представит мини-фильм “Любов - то велика сила”
Эксклюзивно на М1! Наталья Могилевская представит мини-фильм “Любов - то велика сила”
Пресс-служба

Сегодня, 11 июня, состоится премьера мини-фильма Натальи Могилевской и Германа Ненова в стилистике фильма “Почему женщины убивают?”.

Читай также: Само совершенство!: Наталья Могилевская поразила новой фотосессией

В клеенке с ножом в руках и трупом мужчины в ванной, в новых арт-фешн образах, Могилевская проанонсировала премьеру мини-фильма о том, может ли на карантине выжить любовь взаперти.

- Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти, - делится Наталья.

Наталья Могилевская представит мини-фильм “Любов - то велика сила”
Наталья Могилевская представит мини-фильм “Любов - то велика сила”
Пресс-служба

Может ли любовь выжить в замкнутом пространстве? Ответ - в коллаборации популярного режиссера и легендарной певицы, которая посвящена выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.

- Такой Наталью вы ещё никогда не видели. Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на Легенду украинской сцены в таком амплуа! - Герман Ненов.

Наталья Могилевская представит мини-фильм “Любов - то велика сила”
Наталья Могилевская представит мини-фильм “Любов - то велика сила”
Пресс-служба

Читай также: Пикантно: Наталья Могилевская засветила грудь в платье с глубоким вырезом

Разделить ощущение премьеры вместе с Натальей могут все зрители музыкального телеканала М1. Ведь именно они первыми увидят в эфире результат длительной работы творческого тандема певицы и режиссёра Германа Ненова.

ПРЕМЬЕРА! Наталья Могилевская “Любов - то велика сила”

11 июня, 20:45

Только на М1!

  • Тизер 1

  • Тизер 2

Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь