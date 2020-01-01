Эксклюзивно на М1! Наталья Могилевская представит мини-фильм “Любов - то велика сила”
Сегодня, 11 июня, состоится премьера мини-фильма Натальи Могилевской и Германа Ненова в стилистике фильма “Почему женщины убивают?”.
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В клеенке с ножом в руках и трупом мужчины в ванной, в новых арт-фешн образах, Могилевская проанонсировала премьеру мини-фильма о том, может ли на карантине выжить любовь взаперти.
- Это история любви взаперти, которая была создана под вдохновением карантинной ситуации. Люди оказалась на самоизоляции и лицом к лицу со своими проблемами, сложностями и с их любовью, так вот этот фильм о том, может ли любовь выжить взаперти, - делится Наталья.
Может ли любовь выжить в замкнутом пространстве? Ответ - в коллаборации популярного режиссера и легендарной певицы, которая посвящена выходу нового джаз-альбома Натальи Могилевской, созданного совместно с саундпродюсером Вадимом Лисицей.
- Такой Наталью вы ещё никогда не видели. Мы написали новую страницу артистки и вся наша команда с нетерпением ждет, как отреагируют зрители на Легенду украинской сцены в таком амплуа! - Герман Ненов.
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Разделить ощущение премьеры вместе с Натальей могут все зрители музыкального телеканала М1. Ведь именно они первыми увидят в эфире результат длительной работы творческого тандема певицы и режиссёра Германа Ненова.
ПРЕМЬЕРА! Наталья Могилевская “Любов - то велика сила”
11 июня, 20:45
Только на М1!
- Тизер 1
- Тизер 2
Напомним, ранее Наталья Могилевская выпустила новую версию хита “Відірватись від землі“.
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