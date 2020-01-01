Наталья Могилевская выпустила новую версию хита "Відірватись від землі"

Народная артистка Украины, известная певица Наталья Могилевская порадовала поклонников свежей композицией. Звезда выпустила джазовую версию популярного хита “Відірватись від землі“.

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Премьера кавера состоялась в воскресенье, 3 мая, на ютуб-канале исполнительницы, а также во время благотворительного онлайн-марафона “Ты не один“ на канале 1+1. В описании к ролику Наталья анонсировала выход нового альбома “Любов - то велика сила“.

“Це не випадковий експеримент, а перший сингл з майбутнього Lounge edition альбому “Любов - то велика сила“, вихід якого запланований в цьому місяці. Саме режим самоізоляції на карантині став для мене переосмисленням себе і своєї творчості. 24 години я займалася творчістю. Такою мене ще не бачили ніколи. Я приготувала нових пісень, нових образів, подивилася на свої старі пісні по іншому. Світ змінюється, і карантин змусив мене переосмислити творчість і життя в цілому. Цей альбом - суцільна насолода для душі. До нього я готую, зокрема грандіозний арт-проєкт, креативним продюсером якого став режисер Герман Ненов. Нова я, нова команда, нові fashion образи. Мріяти, планувати і готувати щось нове - це найкращій засіб подолати кризу. Я дуже вдячна Вадиму Лісиці за те що запропонував мені записати його саме таким. Цей альбом найкраще наше враження від багаторічної співпраці“, - прокомментировала Могилевская.