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Наталья Могилевская рассказала о своем отношении к коронавирусу

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Певица считает, что главное - не поддаваться панике.
Наталья Могилевская рассказала о своем отношении к коронавирусу
Наталья Могилевская рассказала о своем отношении к коронавирусу
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Наталья Могилевская, которая перенесла тяжелую операцию, прокомментировала вспышку коронавируса в Украине, говорится в программе “Светская жизнь“. Артистка призвала украинцев заботиться о себе и родных, а также не поддаваться панике. 

Я уверена, что нужно быть осторожными, но также я уверена, что не нужно поддаваться панике. Надо понимать, что 2 тысячи смертей от коронавируса и 30 миллионов от СПИДа – это большая разница. В таком случае понадобятся презервативы, а не только маски. Будьте осторожны, – отметила исполнительница.

Певица также рассказала о впечатлениях от путешествия в Индию, куда артистка ездила за интимными знаниями.

Я там была пять дней на семинаре. Это огромные интимные знания, которые, думаю, буду использовать всю жизнь! Но этот путь, видимо, для тех, кому уже за 60 лет, – призналась Могилевская.

Ранее Наталья Могилевская похвасталась новой прической.

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Теги: Наталья Могилевская, коронавирус
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