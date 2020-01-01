Украинская певица стала героиней нового выпуска 2POPODCAST.

"Слишком жестокий бизнес": Могилевская призналась, почему больше не хочет быть продюсером instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская исполнительница, победительница “Танцев со звездами 2017“ Наталья Могилевская приняла участие в онлайн-шоу Позитива и Потапа - 2POPODCAST.

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В новом выпуске певица вспомнила о временах, когда она была продюсером. Артистка занималась продвижением участников “Фабрики звезд“, а именно групп “ДиО. Фильмы“ и “Real O“, а в начале 2000-х пробовала себя в качестве продюсера проекта “Шанс“.

Так, в программе Наталья рассказала, почему дуэт “ДиО. Фильмы“ распался, а его участники Вадим Олейник и Владимир Дантес отправились в сольное плаванье.

“У Дантеса есть одна проблема. Это недоверие к людям. Если бы он был чуть-чуть расслабленнее и с большим доверием относился к Богу, пространству и людям, которые его окружают, он был бы не таким колючим, и было бы чуть больше успеха. Он защищается там, где ненужно защищаться и городит лишние огороды. И у меня был вынесен мозг, у нас было столько необходимости договориться с ним, чтобы он расслабился и не воевал, что мне хотелось сказать: “Все! Я не хочу!“ Это одна из причин, почему я не продлила контракт с группой “ДиО фильмы““, - призналась Могилевская.

Кроме того, Народная артистка Украины заявила, что ее подопечные постоянно конфликтовали.

“Еще была группа REAL O. Они бесконечно конфликтовали, все время искали, где их обманывают на деньги, где хотят использовать в своих целях, что им додают и не додают, какие продюсеры другие действуют лучше. В итоге, все эти артисты получили нормальный стартап. Я потратила кучу денег, молодости, времени и внимания, которое могла потратить на себя. Зачем все это – не знаю. Наверное, потому что я никогда не была продюсером и решила, что больше никогда и никого продюсировать не буду“, - поделилась Наталья.

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Также артистка призналась, что считает себя хорошим учителем и наставником, однако столкнувшись с контрактами, она поняла, что продюсирование - не для нее.

“Я хороший учитель. Я умею обучить, рассказать все просто и доходчиво. Мы с Кузьмой практиковали это еще в 2000-х. Но, столкнувшись с контрактами, вложением денег в других, предательством, халатностью или, когда нужно сказать девушке о том, что ей нельзя замуж и рожать детей до истечения контракта… Это не мое. Для женщины это слишком жестокий бизнес", — сказала Могилевская“, - подытожила певица.

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