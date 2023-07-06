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"Я не верю, что он меня любил хотя бы день": Снежана Онопко о муже, который ее избивал

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Украинская модель разводится с супругом.
Снежана Онопко рассказала, как ее бил муж
Снежана Онопко рассказала, как ее бил муж
instagram.com/snejanaonopka15

Украинская супермодель Снежана Онопко, которая разводится с мужем Николаем Щуром после 10 лет брака, рассказала, когда он впервые ее ударил. Все произошло незадолго после свадьбы, говорится в программе “Светская жизнь“.

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По словам Снежаны, после того, как Щур впервые поднял на нее руку, она впервые задумалась о разводе. Однако Николай стоял на коленях и обещал, что такого больше не произойдет.

Я ему верила. Меня никто никогда не бил. Мама однажды прутиком гнала за ложь, поэтому я не вру. Я верила, я любила, я хотела его изменить, потому что считала, что если я могу измениться, то все могут измениться, если это кому-то нужно, - рассказала Снежана Онопко.

Она также отметила, что от насилия со стороны Николая страдала не только Снежана, однажды бизнесмен избил ее мать.

Когда я ему все отправила, он сразу на следующий день прилетел, попросил приехать мою маму, чтобы все обсудить. Приехала мама, он начал врать в глаза. Мама сказала, чтобы я собирала вещи и уходила от него. Щур пошел за нами. Сначала он начал меня толкать и бить, мама начала меня закрывать и он сильно избил мою маму, - рассказала фотомодель.

Стоит отметить, что о разводе Снежаны Онопко с мужем стало известно в конце апреля 2020. Тогда знаменитость отмечала, что муж часто бил ее и изменял, а позже пригрозил оставить экс-супругу без денег, отобрав машину и украшения.  

Ранее стало известно, когда Меган Фокс впервые решила расстаться с мужем.

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Теги: Снежана Онопко, муж, модель
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