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Экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу

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Елена Войченко отметила, что готова пройти проверку органов опеки.

Экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу
Экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу
instagram.com/olenavoychenko

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Экс-супруга популярного телеведущего, шоумена и стенд-ап комика Владимира Остапчука впервые прокомментировала резонансное заявление бывшего мужа о принудительном прохождении ею психологической экспертизы для дальнейшей опеки над детьми. 

В программе “Ранок з Україною“ Елена Войченко отметила, что не против получить заключение соответствующего органа, но некоторые замечания Владимира ее обижают: 

Возможности отказаться нету, так как это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти, Владимир - это свое желание озвучил еще в начале карантина.

Достаточно давно он говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы - сказала Елена Войченко.

Экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу
Экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу
instagram.com/olenavoychenko

Экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу
Экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу
instagram.com/olenavoychenko

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О запросе, который Владимир направил в органы опеки, шоумен рассказал в интервью с Екатериной Осадчей в программе“Світське життя“. К слову, ведущая отпустила по этому поводу замечание:

Обычно так поступают во время развода, для того что бы забрать детей, - отметили Осадчая.

Остапчук не прокомментировал замечания телеведущей.

К слову, в этом же интервью Владимир представил свою новую любовь нотариуса Кристину Горняк, с которой они познакомились на свадьбе в августе 2019 года.

Уже с начала мая 2020 года Кристина и Владимир съехались и показали свою новую квартиру на 12 этаже в Печерских липках (в народе Прокурорский Тупик), площадь квартиры, по словам Остапчука, 120 кв. м.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук рассказал, платит ли алименты. 

 

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Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко, скандалы
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Источник: IVONА bigmir)net

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