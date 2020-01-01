"Бил и насиловал": Развод известной модели с мужем взбудоражил Сеть

Снежана Онопка призналась, что долгое время была жертвой семейного насилия .

"Бил и насиловал": Модель прокомментировала развод с мужем и взбудоражила Сеть .instagram.com/snejanaonopka15

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Украинская модель с мировой славой 33-летняя Снежана Онопка шокировала подробностями развода с супругом - бизнесменом Николаем Щуром. Знаменитость, которая решила расторгнуть брак после 10 лет совместной жизни, призналась, что муж жестоко избивал ее и ее мать, а недавно изнасиловал супругу. Об этом Снежана рассказала в интервью журналу “СтарХит“.

В интервью девушка отметила, что не единожды подвергалась жестокому обращению и угрозам, однако долгое время прощала Николая, поскольку верила в то, что он изменится.

"Бил и насиловал": Модель прокомментировала развод с мужем и взбудоражила Сеть .instagram.com/snejanaonopka15

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Однако, по словам Снежаны, ее терпению пришел конец, когда Николай Щур вернулся из тюрьмы, где пребывал за мошенничество. Модель сообщила, что муж стал еще более жестоким и однажды избил ее мать ногами, после чего распорядился отвезти тещу в травмпункт. Последней каплей, по словам Онопки, стал момент, когда Николай изнасиловал Снежану.

Снежана Онопко с мамой .instagram.com/snejanaonopka15

Меня ловили в носках зимой и приводили обратно. Коля постоянно угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду ... Сейчас решила предоставить всему огласки, потому что человек, будучи в неадекватном состоянии, насиловала меня,- заявила Снежана Онопка.

Отрывок интервью появилась в Инстаграм журнала и вызвала шквал комментариев от пользователей Сети. Часть фолловеров удивились, что женщина долгое время не решалась уйти от мужа-тирана и заподозрили ее в неискренности:

Я стесняюсь спросить, она в течение 10 лет сидела у него в доме и её за это время ни разу не выпускали ни в салон, ни на шоппинг? Никого не хочу обидеть, но кажись, хайп очередной забытой “светской львицы“.

Я тоже так думаю, тогда зачем сейчас орать на всю ивановскую, что её 10 лет в заточении держали?

чушь собачью несет эта модель.

Очередная мандель с тяжелым прошлым... как она ещё жива осталась??????? 😂, - написали в Сети.

"Бил и насиловал": Модель прокомментировала развод с мужем и взбудоражила Сеть .instagram.com/snejanaonopka15

Однако, многие заступились за Снежану, включая брата девушки:

Как её брат, могу сказать что вы многое не знаете, и писать тут всякую отвратительную гадость не лучший вариант. Возможно выглядит забавно что она 10 лет терпела, но он ужасный манипулятор и человек. Берегите себя и своих близких, и прекратите писать тут всякую токсичную херь :/, - прокомментировал брат Снежаны Ренат.

Стоит отметить, что о разводе Снежаны Онопко с мужем стало известно в конце апреля 2020. Тогда знаменитость отмечала, что муж часто бил ее и изменял, а позже пригрозил оставить экс-супругу без денег, отобрав машину и украшения.

"Бил и насиловал": Модель прокомментировала развод с мужем и взбудоражила Сеть .instagram.com/snejanaonopka15

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