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Разведенный Владимир Остапчук показал фото с детьми

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Шоумен трогательно поздравил дочь с днем рождения.
Разведенный Владимир Остапчук показал фото с детьми
Разведенный Владимир Остапчук показал фото с детьми
instagram.com/vova_ostapchuk

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Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который позабавил поклонников видео с новой возлюбленной, поздравил свою дочку Эмилию с днем рождения. Сегодня, 5 июня, девочке исполняется 7 лет.

На личной странице в Инстаграм Остапчук опубликовал фото, на котором изображен вместе с детьми. В описании к снимку он коротко написал “С днем рождения, мой маленький пони“.

На архивном снимке Остапчук изображен вместе со Эмилией и сыном Эваном.

Напомним, что Владимир Остапчук прожил в браке с Еленой Войченко 12 лет. 7 лет назад у пары родилась дочь, которую назвали Эмилией. Через 5 лет появился сын Эван-Александр.

Ранее экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу.

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Теги: Владимир Остапчук, дети звезд, ведущий
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