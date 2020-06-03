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"Не зайкай мне": Остапчук насмешил новым видео с возлюбленной

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Девушка ведущего отчитала его за плескание в ванной.
"Не зайкай мне": Остапчук насмешил новым видео с возлюбленной
"Не зайкай мне": Остапчук насмешил новым видео с возлюбленной
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук продолжает делиться с поклонниками веселыми роликами. На этот раз артист запостил забавные кадры из ванной комнаты.

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Так, на странице Остапчука в Инстаграм появилось видео, где сначала можно увидеть, как горилла плескается в тазике. Позже появляется ведущий, который также плескается в ванной. После этого срабатывает сигнализация. В комнату заходит возлюбленная Владимира Кристина Горняк и ругает его за то, что он разбрызгивает воду на пол.

“Attention! Не повторяйте это дома, если у вас нет датчика “антипотоп“. #незайкаймне“, - подписал ролик Остапчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention! Не повторяйте это дома, если у вас нет датчика «антипотоп». ⠀ #незайкаймне ⠀ И вообще мне крайне важно чувствовать себя в безопасности и самому знать, что происходит в новом доме. ⠀ Посмотрел пару обзоров и у друзей поспрашивал - у всех стоит Ajax. Что лично меня подкупило - сегодня заказал, а завтра ко мне уже приехали и установили все буквально за час. ⠀ Сейчас только жалею, что сразу не взял датчик MotionCam, который присылают фото, если вдруг кто будет пытаться ворваться в квартиру, поставлю его совсем скоро, сказали тоже очень быстро. ⠀ Консультировали по устройствам вот тут @ajax.ua

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ранее экс-жена Остапчука  рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу.

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Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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Источник: Ivona bigmir)net

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