"Не зайкай мне": Остапчук насмешил новым видео с возлюбленной

Девушка ведущего отчитала его за плескание в ванной.

Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук продолжает делиться с поклонниками веселыми роликами. На этот раз артист запостил забавные кадры из ванной комнаты.

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Так, на странице Остапчука в Инстаграм появилось видео, где сначала можно увидеть, как горилла плескается в тазике. Позже появляется ведущий, который также плескается в ванной. После этого срабатывает сигнализация. В комнату заходит возлюбленная Владимира Кристина Горняк и ругает его за то, что он разбрызгивает воду на пол.

“Attention! Не повторяйте это дома, если у вас нет датчика “антипотоп“. #незайкаймне“, - подписал ролик Остапчук.

Ранее экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу.

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