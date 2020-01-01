Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Владимир Остапчук рассекретил свои доходы

Комментариев: 0
Сколько зарабатывает украинский ведущий.
Владимир Остапчук рассекретил свои доходы
Владимир Остапчук рассекретил свои доходы
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский ведущий, актер и шоумен  Владимир Остапчук принял участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

Читай также: “Не зайкай мне“: Остапчук насмешил новым видео с возлюбленной

Во время интервью с журналистом Славой Деминым знаменитость рассекретил свои гонорары. Так, артист заявил, что за проведение свадеб, корпоративов и других праздников он получает около 5 тысяч долларов. 

На карантине Остапчук зарабатывал на рекламе в Инстаграме и Ютубе, а также на проведении онлайн-мероприятий. За один рекламный пост Остапчук получает более 500 долларов.

Ранее экс-жена Остапчука  рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук, гонорары
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь