Владимир Остапчук рассекретил свои доходы

Сколько зарабатывает украинский ведущий.

Известный украинский ведущий, актер и шоумен Владимир Остапчук принял участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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Во время интервью с журналистом Славой Деминым знаменитость рассекретил свои гонорары. Так, артист заявил, что за проведение свадеб, корпоративов и других праздников он получает около 5 тысяч долларов.

На карантине Остапчук зарабатывал на рекламе в Инстаграме и Ютубе, а также на проведении онлайн-мероприятий. За один рекламный пост Остапчук получает более 500 долларов.

Ранее экс-жена Остапчука рассказала, будет ли проходить психологическую экспертизу.

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