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Илон Маск и Граймс изменили имя сына для свидетельства о рождении

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Граймс рассекретила, как она и Илон Маск запишут имя сына в свидетельстве о его рождении.
Илон Маск и Граймс изменили имя сына для свидетельства о рождении
Илон Маск и Граймс изменили имя сына для свидетельства о рождении
Getty Images

Во вторник, 5 мая, американский изобретатель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и его возлюбленная, канадская исполнительница украинского происхождения Граймс (настоящее имя Клэр Буше) стали родителями.

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32-летняя артистка родила 48-летнему миллиардеру сына. Пара решила назвать малыша необычным именем - “X Æ A-12 Маск“. Однако, как выяснилось, американским законодательством запрещается использовать в именах детей арабские цифры. Поэтому Илон и Граймс немного изменили имя сына для свидетельства о рождении.

На своей странице в Инстаграм новоиспеченная мама ответила на один из комментариев подписчиков. В артистки поинтересовались, будет ли она менять имя первенцу из-за законов Калифорнии. Граймс сообщила, ее сына теперь зовут X Æ A-Xii. Также она добавила, что по в имени “один штрих разрешен“ и что “римские цифры выглядят лучше“.

Илон Маск и Граймс изменили имя сына для свидетельства о рождении
Илон Маск и Граймс изменили имя сына для свидетельства о рождении
Скриншот

Ранее Илон Маск объяснил, как правильно произноситься имя его новорожденного сына.

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Теги: Илон Маск, Граймс
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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GreenPeace!    25.05.2020, 13:22
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Ну да,говорят умные люди всегда чуток того
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