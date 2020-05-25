Граймс рассекретила, как она и Илон Маск запишут имя сына в свидетельстве о его рождении.

Илон Маск и Граймс изменили имя сына для свидетельства о рождении Getty Images

Во вторник, 5 мая, американский изобретатель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и его возлюбленная, канадская исполнительница украинского происхождения Граймс (настоящее имя Клэр Буше) стали родителями.

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32-летняя артистка родила 48-летнему миллиардеру сына. Пара решила назвать малыша необычным именем - “X Æ A-12 Маск“. Однако, как выяснилось, американским законодательством запрещается использовать в именах детей арабские цифры. Поэтому Илон и Граймс немного изменили имя сына для свидетельства о рождении.

На своей странице в Инстаграм новоиспеченная мама ответила на один из комментариев подписчиков. В артистки поинтересовались, будет ли она менять имя первенцу из-за законов Калифорнии. Граймс сообщила, ее сына теперь зовут X Æ A-Xii. Также она добавила, что по в имени “один штрих разрешен“ и что “римские цифры выглядят лучше“.

Илон Маск и Граймс изменили имя сына для свидетельства о рождении Скриншот

Ранее Илон Маск объяснил, как правильно произноситься имя его новорожденного сына.

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